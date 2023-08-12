Son dakika... 7 yıldır firari olan Yargıtay hâkimi yakalandı!
Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekibin yaptığı takip neticesinde ByLock kullanıcısı, 7 yıldır firari olan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç Tetkik Hâkimi Necmeddin Özmen Ankara'da yakalandı.
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