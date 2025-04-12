Saray'da Erdoğan ile bir araya gelmişlerdi: DEM Parti heyetinin '13 talebi' belli oldu

Yayınlanma: 12.04.2025 - 10:00

Güncelleme: 12.04.2025 - 10:00

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’dan oluşan İmralı heyeti ile görüştü.

Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ’nın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

YILLAR SONRA İLK YÜZ YÜZE TEMAS

Erdoğan-DEM Parti görüşmesi, 13 yıl sonra ilk yüz yüze temas olma özelliği taşıyor.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre; DEM Parti heyetinin sürece ilişkin 13 talebi de belli oldu.

Öcalan’ın tecridi kaldırılsın. İletişim özgürlüğü güvence altına alınsın. PKK’nın silahsızlandırma süreci için özel bir yasa çıkarılsın. Eşit ve özgür yurttaşlık ilkesi yasalarla güvence altına alınsın. Demokratik Dönüşüm ve Barış Kanun Teklifi hazırlansın. Hasta tutuklular salıverilsin. Barış süreci için Meclis’te özel yetkili bir komisyon kurulsun. TBMM Başkanı tüm partilerle görüşerek uzlaşı metni hazırlasın. Belediyelerdeki kayyum uygulaması son bulsun. Cezaevindeki belediye başkanları serbest bırakılsın, tutuksuz yargılansın ve göreve iade edilsin. Umut hakkı yasa teklifleri gündeme alınsın. Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılsın. Yürürlükteki Terörle Mücadele Kanunu değişsin. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları mutlaka uygulamaya alınsın.

SIRADA İMRALI VAR

“Terörsüz Türkiye” süreci, kamuoyu ve medyada “İmralı süreci” ve “ikinci çözüm süreci” olarak da adlandırılıyor.

Süreç kapsamında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki bir heyet, 10 Mart’tan itibaren siyasi partiler ziyaret etti.

DEM İmralı heyeti kısa zaman içinde İmralı’ya gidip Öcalan’la görüşecek.

CHP’DEN YENİ PAKET

CHP de bir süre önce, “Demokratikleşme Paketi” hazırlamıştı.

O pakette şu öneriler yer alıyordu:

“Kayyum atanmasın, Antidemokratik maddeler kaldırılsın. Basın ve ifade özgürlüğü engellenmesin. Dezenformasyon yasasın iptal edilsin. Cumhurbaşkanına hakaret suçu düzenlensin.”