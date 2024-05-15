Saray'da gece yarısı zirvesine katılmıştı... Adalet Bakanı Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' sorusuna yanıt

Ayhan Bora Kaplan’a yönelik soruşturmada 3 emniyet müdürü açığa alınmış, Saray'da gece yarısı sürpriz bir zirve gerçekleşmişti. Yaşananların ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturma devam ediyor. Yargımıza güvenelim" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:05
Saray'da gece yarısı zirvesine katılmıştı... Adalet Bakanı Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' sorusuna yanıt
Abone Ol google-news

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'nin Meclis'teki haftalık grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasına yönelik, "Yargımıza güvenin, iddialara yönelik soruşturma sürüyor" açıklamasını yaptı.

SARAY'DA GECE YARISI ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Saray'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı toplantıya çağırmıştı.

Gece yarısı zirvesinin konusunun Ayhan Bora Kaplan çetesi soruşturmasına ilişkin "kumpas" iddiaları olduğu öne sürülmüştü.

“ANKARA’DA BİR ŞEYLER OLUYOR”

 

 

Erdoğan'ın Kalın ve Tunç'u Saray’a davet ettiğini TGRT Haber sunucusu Ziya Osman Açıkel duyurmuştu.

Açıkel, sosyal medya hesabından "SON DAKİKA HABERİMDİR… Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u külliyeye davet etti. Özel kalemler telefonla arandı. Gece uzun. Ankara’da bir şeyler oluyor!" paylaşımı yaptı.

ALİ YERLİKAYA ÇAĞRILMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ise kritik görüşmede yer almaması dikkat çekmişti.


Ayhan Bora Kaplan haberleri

İlgili Haberler

Saray'daki 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesine çağrılmamıştı... Bakan Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu: 'FETÖVARİ gizli tanık taktikleri...'

Saray'daki 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesine çağrılmamıştı... Bakan Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu: 'FETÖVARİ gizli tanık taktikleri...'
Sabah yazarından 'Ayhan Bora Kaplan' isyanı: Gece kulüpleri devletin işletmesinde!

Sabah yazarından 'Ayhan Bora Kaplan' isyanı: Gece kulüpleri devletin işletmesinde!
Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’

Uğur Dündar, ‘Ayhan Bora Kaplan’ iddialarına yanıt verdi: ‘Sulandırmak için dahil ettiler’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKM’den 'kovulan' Metin Zakoğlu’na İBB kapı açtı

AKM’den 'kovulan' Metin Zakoğlu’na İBB kapı açtı
Orhan Pamuk’un ‘Şeylerin Tesellisi’ sergisi açılıyor

Orhan Pamuk’un ‘Şeylerin Tesellisi’ sergisi açılıyor
Buna bile tahammülleri yok: Murat Kurum şakası AKM’den kovdurdu!

Buna bile tahammülleri yok: Murat Kurum şakası AKM’den kovdurdu!
Akaryakıtta tek fiyat dönemi bugün başlıyor! 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel benzin motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıtta tek fiyat dönemi bugün başlıyor! 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel benzin motorin ve LPG fiyatları…
Saray'daki 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesine çağrılmamıştı... Bakan Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu: 'FETÖVARİ gizli tanık taktikleri...'

Saray'daki 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesine çağrılmamıştı... Bakan Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu: 'FETÖVARİ gizli tanık taktikleri...'
GPT-4o’ya meydan okuyor! Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı

GPT-4o’ya meydan okuyor! Google yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı
Devlet Bahçeli'den Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: 'Sabrımızı taşırmasınlar!'

Devlet Bahçeli'den Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: 'Sabrımızı taşırmasınlar!'
Bakan Yerlika’dan flaş açıklamalar: ‘Hükümete, siyasilere oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceğiz’

Bakan Yerlika’dan flaş açıklamalar: ‘Hükümete, siyasilere oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceğiz’