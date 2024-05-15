Saray'da gece yarısı zirvesine katılmıştı... Adalet Bakanı Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' sorusuna yanıt

Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:05

Güncelleme: 15.05.2024 - 12:17

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'nin Meclis'teki haftalık grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, 'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasına yönelik, "Yargımıza güvenin, iddialara yönelik soruşturma sürüyor" açıklamasını yaptı.

SARAY'DA GECE YARISI ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Saray'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı toplantıya çağırmıştı.

Gece yarısı zirvesinin konusunun Ayhan Bora Kaplan çetesi soruşturmasına ilişkin "kumpas" iddiaları olduğu öne sürülmüştü.

“ANKARA’DA BİR ŞEYLER OLUYOR”

Erdoğan'ın Kalın ve Tunç'u Saray’a davet ettiğini TGRT Haber sunucusu Ziya Osman Açıkel duyurmuştu.

Açıkel, sosyal medya hesabından "SON DAKİKA HABERİMDİR… Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u külliyeye davet etti. Özel kalemler telefonla arandı. Gece uzun. Ankara’da bir şeyler oluyor!" paylaşımı yaptı.

ALİ YERLİKAYA ÇAĞRILMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ise kritik görüşmede yer almaması dikkat çekmişti.