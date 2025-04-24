Saray’ın eski başdanışmanı İlnur Çevik’ten Erdoğan’a uyarılar: ‘Seçim 2 yıl içinde yapılmalı, yoksa eyvah!’

Yayınlanma: 24.04.2025 - 21:53

Güncelleme: 24.04.2025 - 21:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı olarak Saray'da 7 yıl süreyle görev yapan İlnur Çevik, verdiği bir röportajda "Türkiye’yi seçime götürmeli, bunun en geç 2 yıl içinde yapılması lazım, yoksa eyvah!" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nursun Erel'e konuşan Çevik'in söyleşisinin ilgili kısmı şu şekilde:

"Siz de "sistem çöktü" dediğinize göre Cumhurbaşkanı'nın ne yapması gerektiğini düşünüyorsunuz?

O olmadığı zaman her şey çöküyor. Ülke böyle mi yönetilir? Eğer sistem o çıktığında çöküyorsa, darmadağın oluyorsa orada sistem yok demektir. Bizlere düşen ödev, yeni kuşağa sağlam bir Türkiye vermektir. Torunlarını şu kadarcık seviyorsa sistemi rayına oturtacak kararı almalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı eften püften bir adam değil, bence gerçeği görüyor ama nasıl olabileceğini kafasında tartışıyor. Türkiye’yi seçime götürmeli, bunun en geç 2 yıl içinde yapılması lazım, yoksa eyvah! Cumhurbaşkanının eskiden ufku görebildiği bir dönem vardı. Acaba şimdi görebiliyor mu? Ben ciddi şüphedeyim. Ülkede ciddi sıkıntı var, aslında kendisi bir vatanseverdir.

Kendisine doğru bilgi veriliyor mu sizce? Erken seçime mi gidilmeli?

Ben yakınında kimler var? Doğruyu söylüyorlar mı? Hâlâ anlamadım. Demesi lazım ki, ‘Arkadaşlar bu böyle gitmiyor, gelin şu işi toparlayalım.’ CHP son seçimleri gümbür gümbür kazandı, bundan sonraki aşama da ona gidiyor. Bunu görmemek için kör olmak lazım.”