Saray'ın programı belli oldu: Erdoğan, 15 Temmuz’da hem İstanbul hem Ankara’da programlara katılacak

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:31

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 6. yıldönümünde “Türkiye Aşkına” temasıyla ülke genelinde ve yurtdışında anma etkinlikleri düzenlenecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bırakacak. Millet Camii’nde kılınacak Cuma namazı ve 'Hatm-i Şerif' programının ardından Erdoğan, TBMM Anıtı'na da çelenk bırakacak. Ankara programının ardından Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda, '15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü' programına katılarak bir konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkçe ve İngilizce film, video, klip ve belgeseller de gösterilecek. İstanbul’da Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanında, Ankara’da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir’de Konak Meydanında led ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak. New York’ta da 15 Temmuz’a dikkat çekmek amacıyla mobil led gösterileri düzenlenecek.

Basın İlan Kurumu tarafından Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda 15 Temmuz ve Manşetler Sergisi düzenlenecek.

81 İLDEKİ CAMİLERDE SELA OKUNACAK

Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD işbirliği ile giydirilen, 'Türkiye Aşkına' temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni DE 15 Temmuz tarihinde Ankara’dan İstanbul-Söğütlüçeşme Tren Garı için 14 Temmuz Perşembe günü hareket edecek. İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum’da üç gün sürecek fotoğraf sergileri düzenlenecek. Diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz’da tüm camilerde selalar okunacak.

15 Temmuz’da ayrıca Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Atatürk Kültür Merkezi'nde video mapping gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gün TRT1’de Şafak Vakti filmi, TRT Müzik ekranlarında Fahir Atakoğlu ile 15 Temmuz Destanı Konseri yayımlanacak.