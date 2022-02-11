Sarıaslan: SGK İl Müdürlüğü'nde personelin sigortalarının bildirilmediği doğru mu?
Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde güvenlik ve temizlik personelinin 12 saat çalıştırıldığı, mobbinge uğradığı ve sigortalarının bildirimediği iddiaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'a soruldu.
CHP Nevşehir Milletvekili Av. Faruk Sarıaslan, Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde çalışan güvenlik ve temizlik personelinin 12 saat çalıştırıldığı, ara dinlenmelerinin kullandırılmadığı, ara dinlenmelerde çalıştırıldıkları halde ücretlerinin ödenmediği, sigortalarının bildirilmediği ve bu sorunları dile getirmeye çalışan personele de mobbing uygulandığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.
CHP'li Sarıaslan, konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık tarafından yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:
"Basına yansıyan bilgilere göre, Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde çalışan güvenlik ve temizlik personelinin 12 saat çalıştırıldığı, ara dinlenmelerinin kullandırılmadığı, ara dinlenmelerde çalıştırıldıkları halde ücretlerinin ödenmediği, sigortalarının bildirilmediği ve bu sorunları dile getirmeye çalışan personele de mobbing uygulandığı iddiaları vardır.
Bu bağlamda:
Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde yukarıda bahsi geçen bu iddialar doğru mudur?
Eğer bu iddialar doğru ise, Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde çalışan personelin Anayasal temel çalışma haklarının ihlalinin tespitine ilişkin herhangi bir soruşturma veya kovuşturma var mıdır?"
İL MÜDÜRÜ UYARMIŞTI
CHP'li Sarıaslan'ın iddiaları akıllara Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Baltacı'nın 'kayıt dışı istihdam'la ilgili geçtiğimiz sene yaptığı açıklamayı getirdi. Sarıaslan, "Kayıt dışı istihdamın, toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde birçok olumsuz etkisi yanında çalışanlar, işverenler ve devlet açısından birçok olumsuz etkiye yol açmaktadır" demiş ve işverenleri de “Kayıt dışı sigortalı tespit edilen işyerlerinin yararlanmakta olduğu sigorta prim teşvikleri durdurulur, Devlet ve özel sektör tarafından sağlanan teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanamaz ve 5510 Sayılı kanuna göre idari para cezalarıyla karşılaşılabilir” diyerek uyarmıştı.
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