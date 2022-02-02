SGK'den yurttaşlara önemli uyarı: Adres bilgilerinizi güncelleyin
Yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmesi için Türkiye’de ikamet etmesi gerekiyor.
Genel Sağlık Sigortası’na ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Türkiye’de ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak yapılmaktadır.
Genel Sağlık Sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemlerinin sistemsel düzenlemeleri, elektronik ortamdaki AKS adres bilgileri kontrol edildikten sonra yapılacağından kişilerin adres bilgilerini güncellemesi gerekiyor.
Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, adres kaydı güncelleme işlemlerini e- Devlet üzerinden veya en yakın nüfus müdürlüklerinden yaptırabiliyor. Adres bilgilerini güncellemeyen yurttaşlar SGK’nin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.
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