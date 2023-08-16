Sarıgül'den 'genel başkanlık' açıklaması: 'Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyaç var'

Yayınlanma: 16.08.2023 - 17:59

Güncelleme: 16.08.2023 - 18:20

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Hacı Bektaş Veli'nin ölümünün 752'nci yıl dönümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen çeşitli etkinliklere katılmak Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi.

"KIRMAK, DÖKMEK YOK; SEVMEK VAR"

Burada konuşan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük hünkar Hacı Bektaş Veli efendimizi anmak üzere buradayız. Öğretileri, bizim için son derece değerlidir. 'İncinsen de incitme, düşmanımızın insan olduğunu unutmayın, size ağır gelen sözü başkasına söylemeyin, kadınlarınızı okutunuz' öğretileri son derece değerlidir. Bu öğretilere, bugün uysaydık; inanın ki toplumda ne fakirlik ne yoksulluk ne çevrede sıkıntı ne insan haklarında sıkıntı olurdu. Bu öğretilerin bize ders olması lazım. Yunus Emre'nin, Mevlana'nın ve Hacı Bektaş Veli efendimizin öğretilerinde ayrıştırma yok, bütünleştirme var. Kırmak, dökmek yok; sevmek var."

"PARTİMİZDE BİR GENEL BAŞKAN ARAYIŞI YOK"

CHP'de devam eden 'değişim' tartışmalarına da değinen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları dimdik ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, devletimizi kuran bir partidir. Şu anda Cumhuriyet Halk Partimizde bir genel başkan arayışı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dimdik ayaktadır. Şu anda Türkiye'mizin Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmemiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. O nedenle de yüzde 48 gibi bir oy almıştır. 2 puan daha almış olsaydı; bugün konuşan o aslan yiğitlerin hiçbir tanesi konuşmayacaklardı. Hepsi köşklerde olacaktı. Hepsi bakanlıklarda olacaklardı ve 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum, muazzam bir birleşme yaptı' diyeceklerdi. Seçim kaybı, bazen fakirliktir; fakirin sahibi olmaz. Ama bizler her zaman haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Gücünü haktan, hukuktan ve adaletten alanların yanında olacağız ve sayın genel başkanımız dimdik yoluna devam edecek."