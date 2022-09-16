Sarıgül’den 'HDP’ye bakanlık' açıklaması: 'Gürsel Tekin bir şey demişse altı boş değildir'
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "HDP’ye bakanlık verilebilir" açıklaması yapan CHP’li Gürsel Tekin için “Gürsel Tekin bir şey söylüyorsa altı boş değildir” ifadelerini kullandı.
Gaziantep’te partisinin il binasının açılışına katılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sözlerinin başında trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin ailelerine başsağlığı diledi. Sarıgül, Gaziantep’te olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.
“GÜRSEL TEKİN BİR ŞEY DEMİŞSE ALTI BOŞ DEĞİLDİR”
Sarıgül, Gürsel Tekin’in uzun yıllardır milletvekilliği yaptığını ve söylediği hiçbir şeyin altının boş olmadığını söyleyerek, "Başka partilerin iç işine karışmayı arzu etmem ama Gürsel Tekin uzun yılardan beri milletvekili olmayı o koltukta kalmayı başaran birisidir. Aktif siyaset içerisinde olan birisidir. Gürsel Tekin bir şey söylüyorsa altı boş değildir" dedi.
“YUNANİSTAN, AMERİKA’NIN EYALETİ OLMAYI BIRAK”
Gündeme dair açıklamalarda bulunan Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e sert uyarılarda bulundu. Sarıgül, “Buradan Miçotakis’e şunu söylemek istiyorum. Bir gece ya da bir gündüz ansızın Miçotakis gelmemizi arzulamıyorsa adaları işgal etmeyecek. Adaları silahlandırmayacak. Burnumuzun dibine gelip de füzelerini koymayacak. Çizmeyi aşmayacak, bardağı taşırmayacak. Yunanistan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sabrını zorlamayacak. Miçotakis Amerika sana uzak Amerika’nın eyaleti olmayı bırak” şeklinde konuştu.
Bakan Kurum’a sosyal konut ricası
Sarıgül, yaptığı çalışmalardan dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a övgülerde bulunurken, son açıklanan sosyal konut projesinde konut fiyatlarının aşağıya çekilmesini istedi.
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