Sarıgül'ün azarladığı başkan istifa etti, AKP'ye katıldı
Türkiye Değişim Partisi Partisi (TDP) Bodrum İlçe Başkanı Nagihan Bayram, partisinden istifa edip AKP'ye katıldı. Nagihan Bayram, Bodrum'u ziyaret eden TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün TikTok paylaşımı ile gündeme gelmişti.
Türkiye Değişim Partisi Bodrum İlçe Başkanı Nagihan Bayram, partisinden istifa ederek AKP saflarına katıldı. AKP Bodrum İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen törende Nagihan Bayram’a rozeti, İlçe Başkanı Osman Gökmen tarafından takıldı.
Törende konuşan Nagihan Bayram, AKP ile çalışma kararı aldığını belirtip "Osman başkanım öteden beri sürekli yanımda olması, hatırımı sorması, ‘başkanım beraber siyaset yapalım’ demesi ve buraya daha önce geldiğimde gördüğüm ilgi, beni baya etkiledi. Bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi’nde bütün gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Vatanımıza ve partimize hayırlı olsun diliyorum. Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, annelerin ağlamadığı bir Dünya özlemiyle hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.
SARIGÜL AZARLAMIŞTI
Nagihan Bayram, geçen yıl TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün TikTok paylaşımı ile gündeme gelmişti. Sarıgül, paylaşımında partisinin Bodrum’daki üye sayısını beğenmeyerek Nagihan Bayram'a tepki göstermişti.
İlçe Başkanı Bayram'a sert bir çıkış yapan Sarıgül, Bayram'ı "Mayıs ayında geldiğim zaman, 170'in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın!" diye uyarmıştı.
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldılar
- Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken...
- Afiş skandalında yeni gelişme...
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Fenerbahçe'de Bruma için karar verildi!
- Malatya'da feci kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
- Cerrahilerin yeni 'şeyh'i oldu
- 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım'
- Devletin değil AKP'nin bürokratı