Şarkısı AKP tarafından kullanılan Kenan Doğulu: İzin alınmadı, çok şaşkınım
Şarkıcı Kenan Doğulu, AKP tarafından hazırlanan bir videoda "Yaparım Bilirsin" şarkısının izinsiz kullanılmasına tepki gösterdi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla görüntülere şaşkın olduğunu söyleyen Doğulu, şarkının kullanımı için herhangi bir yazılı veya sözlü iznin alınmadığını söyledi.
Şarkıcı Kenan Doğulu, AKP'nin hazırladığı siyasi bir videoda “Yaparım Bilirsin” şarkısının izinsiz kullanıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğulu şu ifadeleri kullandı:
“Yaparım Bilirsin” adlı şarkımın, içinde TOGG markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda, benden yazılı veya sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını dostlarımın ve çalışma arkadaşlarımın uyarısı üzerine fark ettim. Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım”
Yine “Yapamazsınız” desenize bir şey deneyeceğiz??#YaparımBilirsin pic.twitter.com/u0mRGdc2mq— AK Parti İstanbul (@akpartiistanbul) March 27, 2023
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