Savcı Ercan Kayhan cinayeti: Sanık Mustafa Can Gül'ün ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Olay 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15 sıralarında Çekmeköy'e bağlı Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önce aynı restoranda çalışan ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrollerinde Savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Mustafa Can Gül gözaltına alındı. Gül, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Eylül’de Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

"HER ŞEY BİR ANDA PANİKLE YAŞANDI"

Mustafa Can Gül savcılıktaki ifadesinde, "Kalan paramı almak için gittim, ilk olarak büfe içerisinde duran Bilal Bilgin’in yanına gittim, kalan paramı istedim. Bilal daha birşey söyleyemeden Ercan Kayhan içeri girdi, beni iterek "Dur yapma" demeye başladı. Ben o sırada kimseye birşey yapmıyordum, o beni itince ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı, kargaşa sırasında ikimiz de masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık. O sırada bıçak bir onun eline bir benim elime gitti geldi, bıçak benim elime geçince ben önce davranarak karnına doğru savurdum, bıçak isabet etmedi, itişme sırasında büfeden dışarı çıktık yine itişme sırasında, savunma içgüdüsü olarak istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü, yine neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde bir anlık panikle Ercan Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Ercan kanlar içinde hareketsiz yerde yatarken kaçmadım, işletmenin kapısına doğru gittim ve Jandarma ekipleri gelince teslim oldum. Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı, ben Ercan Kayhan isimli şahısla yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi, herşey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilal Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur, kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır" dedi. Mustafa Can Gül, Hakimlikçe 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ M ÜEBBET HAP İS İSTEMİ

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Mustafa Can Gül hakkında, 'Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüpheli Mustafa Can Gül’ün yargılanmasına başlanacak. Diğer yandan, şüpheli Mustafa Can Gül hakkında ayrıca, olay anında restoranda bulunan Bilal Bilgin’i 'Silahla tehdit' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.