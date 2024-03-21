Savcı, ‘kedi Eros’ kararına itiraz edecek

Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.03.2024 - 04:00

Mahkeme tarafından hazırlanacak olan gerekçeli kararın beklendiğini ve gerekçeli karar hazırlandıktan sonra kendilerine gönderilmesini talep eden savcı, 15 günlük itiraz süresinin dolmaması için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne “süre tutum talepli” dilekçe sundu.

İstanbul Barosu devreye girdi

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına da kararı istinaf etmek için avukat Hilal Kocak da mahkemeye süre tutum talepli dilekçe sundu. Avukat Koçak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, İbrahim Keloğlan’ın üst sınırdan cezalandırılmadığını belirterek, hem verilen cezanın hem de İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nin katılma taleplerinin reddi kararının eksik inceleme nedeniyle usul ve yasaya aykırı olduğunu, bu nedenle karara karşı istinafa başvuracaklarını kaydetti.



