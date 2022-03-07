Savcı, Muharrem İnce’nin 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 8 ay hapsini istedi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada, savcı mütalaasını verdi. Savcı, İnce'nin 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, CHP Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 Eylül 2020'de Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
22 Şubat'ta görülen duruşmada ifade veren İnce, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyeden çıkışında avukatıyla birlikte açıklama yapan İnce, savunmasında bir insana 'cahil' demenin suç olmadığını ifade ettiğini söyleyip, sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.
Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına Muharrem İnce katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Muharrem İnce'nin konuşmasında Cumhurbaşkanına hitaben söylediği sözlerin incitici, küçük düşürücü ve toplum içindeki şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğunu belirtip, 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını bildirmeleri için süre vererek duruşmayı 28 Mart'a erteledi.
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