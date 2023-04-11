Savcı Sayan sessizliğini bozdu

İzmir’de seçilme ihtimali olmayan bir yerde aday gösterilen AKP’li Savcı Sayan, yaptığı ilk açıklamada “Aslolan milletin gönlündeki listedir” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 22:21
Savcı Sayan sessizliğini bozdu
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Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AKP’li Savcı Sayan, seçilmesi güç olarak görülen İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterilmesinin ardından sessizliğini bozdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Sayan, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk.." diye yazdı.

Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AKP’li Sayan, İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterildi. AKP, son seçimlerde o bölgeden dört milletvekili çıkarabilmişti.

Ağrı belediye başkanıyken görevinden ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emriyle’ istifa ettiğine öne süren Savcı Sayan, “Cumhurbaşkanımız bana ‘Meclis’te olmanız gerekiyor’ dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim.” demişti.


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