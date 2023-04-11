Savcı Sayan sessizliğini bozdu
İzmir’de seçilme ihtimali olmayan bir yerde aday gösterilen AKP’li Savcı Sayan, yaptığı ilk açıklamada “Aslolan milletin gönlündeki listedir” ifadelerini kullandı.
Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AKP’li Savcı Sayan, seçilmesi güç olarak görülen İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterilmesinin ardından sessizliğini bozdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Sayan, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk.." diye yazdı.
Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk..— Savcı Sayan ???? (@SavciSayan) April 11, 2023
Bugün vira Bismillah deyip başladık.
Allah bizi milletimize mahçup etmesin.. pic.twitter.com/1T00EE0Qqg
Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AKP’li Sayan, İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterildi. AKP, son seçimlerde o bölgeden dört milletvekili çıkarabilmişti.
Ağrı belediye başkanıyken görevinden ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emriyle’ istifa ettiğine öne süren Savcı Sayan, “Cumhurbaşkanımız bana ‘Meclis’te olmanız gerekiyor’ dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim.” demişti.
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