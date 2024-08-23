‘Savunma amacıyla satırla geziyordum’
Faruk Koçlardan’a tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan açılan davanın ilk duruşması önceki gün görüldü.
Manisa’da Nisan ayında, Faruk Koçlardan boşanma aşamasında olduğu eşi Müjde Koçlardan’a iş yerinde satırla saldırarak yaraladı. Olayın ardından Koçlardan ağır yaralanırken, Faruk Koçlardan’a tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan açılan davanın ilk duruşması önceki gün görüldü. Koçlardan’ın tedavisi devam ettiği için duruşmaya katılamazken, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Barış Özbay yaşananları anlattı. Özbay, “Müjde hanım boşanma aşamasındaki eşi tarafından sabah işyerine gittiği zaman satırla saldırıya uğruyor. Şans eseri sağ kalıyor. Sanık ‘Öldürme amacım yoktu. Eski eşimin kardeşleri bana saldırıyordu’ dedi. Tuhaf bir şekilde kendini savunmak amacıyla satırla gezdiğini söyledi” diye konuştu.
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