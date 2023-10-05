Saygı Öztürk: Furkan Sezer'in kastettiği isim Yaşar Okuyan

Yayınlanma: 05.10.2023 - 10:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 10:00

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonun başında olan dönemin Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, örgüte ve operasyona dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Sezer, dün katıldığı canlı yayında “Bu örgütün çok ciddi bir operasyon refleksi var, takip etmek için kullanıyorlar. Eski çalışma bakanının örgüte ‘Adliyede sizinle ilgili hazırlık var’ diye bilgi verdiğini biliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Sezer'in açıklamalarının ardından, operasyonu örgüte haber veren eski bakanın kim olduğu merak konusu oldu.

Sözcü TV'ye konuşan gazeteci Saygı Öztürk, Furkan Sezer'in kastettiği bakanın Yaşar Okuyan olduğunu belirtti.

"Ben bu ismi öğrendim. Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'ın bu gruplarla bir iş birliği, gönül birliği içerisinde olacağı asla aklıma gelmez" diyen Öztürk, iddiayı Okuyan'a sorduğunu aktardı.

"BİR İKİ KEZ İFTARLARINA GİTTİM"

Yaşar Okuyan'ın "Bunlarla ilgili soruşturmalar olduğunu herkes biliyordu. Ben de kendilerini yanlış bir şey yapmayın diye uyardım" dediğini dile getiren Öztürk şunları söyledi:

"İsmi geçtiği için Yaşar Okuyan’ı aradım. Okuyan bugün önemli bir yerdeydi. Meslektaşımız Merdan Yanardağ'ın duruşması için İstanbul'a gitmişti. Kendisine söyledim, 'Buna da mı beni kattılar. Bir bu eksikti' dedi. 'Ben bunların televizyonlarına birkaç kez röportaja çıktım. Bir kere de iftarına gittim. Onların dışında bunlarla bir bağlantım yok. Ancak bunlarla ilgili soruşturmalar olduğunu herkes biliyordu. Ben de kendilerini yanlış bir şey yapmayın diye dostça uyardım. Yanlış yapmamaları için uyardım' dedi. Ama bu kayıtlara giriyor, kayıtlara girdiği için de dosyanın içerisinde Yaşar Okuyan da var. Furkan Sezer'in söylediği isim Yaşar Okuyan."