'Kedicik' belgeseli yeniden gündeme getirdi... Cumhuriyet, Adnan Oktar operasyonunun kilit ismi Mustafa Çalışkan'a ulaştı: Operasyon Süleyman Soylu'dan gizlendi mi?

Yayınlanma: 02.10.2023 - 15:20

Güncelleme: 02.10.2023 - 15:21

YouTube'da yayın yapan 140journos; "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar ile ilgili "Kedicik" adlı bir araştırma videosu yayımladı.

Belgesel, "başta genç kızlar olmak üzere binlerce insanın hayatını altüst eden Adnan Oktar'ın, 40 yılın sonunda güç bela çökertilen örgütünün sırları ilk kez ortaya dökülüyor" ifadeleriyle duyuruldu.

Akıllara durgunluk verecek sapkınlıkların anlatıldığı belgeselde; dönemin İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer'in operasyona ilişkin detaylı açıklamaları dışında dava dosyalarındaki belgelere, duruşma sırasında kaydedilen görüntülere de yer verildi.

'OPERASYON İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SAKLANDI' İDDİASI

Birçok tanık ve gazetecinin konuşmalarına yer verilen videoda, gazeteci ve Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun ifadeleri dikkat çekti.

Operasyonun dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "bypass edilerek" yapıldığını ileri süren Terkoğlu, Soylu ve Oktar örgütü arasında düzenli iletişimin olduğunun görüldüğünü de ifade etti.

Bu iddiaları ilk dile getiren isimlerden olan Terkoğlu, söz konusu ifadelerini 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Cumhuriyet'te kaleme aldığı "Peker’in açmadığı Süleyman Soylu dosyası" başlıklı yazısına da taşımıştı.

CUMHURİYET KİLİT İSME ULAŞTI

Videoya ilişkin tartışmalar sürerken; Cumhuriyet söz konusu iddiaları operasyonun kilit ismi, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü, şimdiki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'a sordu.

Mustafa Çalışkan, iddialar ve sorulara karşılık "Sesinizi boşuna harcamayın" yanıtını verdi.

Konuya ilişkin sessiz kalmayı tercih eden Çalışkan, "Benim o konuda yorum yapmam doğru olmaz, kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Operasyonun gerçekleştiği tarih 11 Temmuz 2018'de Mustafa Çalışkan, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü koltuğunda oturuyordu. İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koltuğunda ise Hakan Fidan yer alıyordu.