Sayıştay, AKP’li Soma Belediyesi’nin özel kalem atamalarına dikkat çekti
Sayıştay’ın, Manisa’nın AKP’li Soma Belediyesi’ne ilişkin hazırladığı raporda “özel kalem müdürlüğü” üzerinden yapılan atamalar dikkat çekti.
Sayıştay’ın denetiminde, özel kalem müdürlüğü kadrosuna yapılan atamaların, memuriyete sınavsız atama için kullanıldığını belirledi. Raporda, bazı personellerin özel kalem müdürlüğüne açıktan atandıktan sonra belli aralıklarla başka kurumlara memur olarak tayin edildiği tespitine yer verildi.
Raporda yaşananlar şöyle özetlendi: “Yapılan incelemede, 2013-2018 arasında beş personelin özel kalem müdürlüğüne açıktan atandığı belirlendi. Bunlardan ikisinin dört gün, birinin 25 gün, diğerinin ise 26 gün sonra belediyede memur kadrosuna nakledildiği, 24 Eylül 2019 tarihinde özel kalem müdürlüğüne atanan bir personelin dört gün, 21 Ekim 2021 tarihinde atanan başka bir personelin de yine dört gün sonra memur kadrosuna alındığı, son atanan iki personelin de 20 gün içinde başka kurumlara naklen tayin olduğu tespit edilmiştir.”
"EŞİTLİĞE AYKIRI"
Raporun sonuç kısmında ise usulsüzlüklere ilişkin şu değerlendirme yapıldı: “Özel kalem müdürünün en azından bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması ilkesi karşısında bu atamaların, özel kalem müdürü kadrosunun memuriyete sınavsız geçiş yolu olarak kullanıldığı değerlendirmesine yol açmaktadır. Zira devlet memurluğuna alınma hususu, istisnai kadrolar haricinde açılmış sınavlarda başarılı olunması şartına bağlanmıştır. Bu itibarla, özel kalem müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanıldığı, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkelerine aykırı bir duruma yol açtığı değerlendirilmektedir.”
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