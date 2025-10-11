Sayıştay’da tek belirleyici iktidar: 'Nasıl insanlar seçeceğinizi biliyoruz'

CHP, TBMM adına kamu kurumlarında mali denetim yapan Sayıştay’a üye seçiminin tüm aşamalarında iktidarın tek belirleyici olduğuna dikkat çekti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Sayıştay üye seçimlerinde iktidarın tek belirleyici olmasının sonuçlarını son yıllarda hazırlanan Sayıştay raporlarında görüyoruz. Artık bu raporlar, rapor kurulunun sıkı denetiminden geçerek TBMM’ye sunulmaktadır. Nicel olarak artan ama nitel olarak değeri azalan bir Sayıştay raporlama sistemi oluşmuştur” dedi.

Ağbaba, AKP’lilere, “Diğer tercihlerinizi, diğer seçimlerinizi nasıl yaptığınızı bildiğimiz için Sayıştay’a da nasıl insanlar seçeceğinizi biliyoruz; ya bir tarikat bağı olacak ya bir akraba bağı olacak ya bir başka bağ olacak” diye seslendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Sayıştay üyelikleri için seçim yapıldı. CHP’nin önce adaylarla mülakat yapılmasına ilişkin önergesinin reddedildiği görüşmelerde Sayıştay için 10 üye seçildi. Bu 10 üye içinden de TBMM Genel Kurulu’nda 5 üye seçilecek. Gerek komisyonda gerekse de TBMM Genel Kurulu’nda “Cumhur İttifakı” çoğunlukta bulunuyor. Bu nedenle de seçimlerde iktidar belirleyici oluyor.

Komisyon toplantısına “gizli oylama olduğu” gerekçesiyle basın alınmadı. Ancak toplantının tutanakları dün TBMM’nin internet sitesinde yayınlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Sözcüsü, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tutanaklara yansıyan değerlendirmesinde, toplantıya basının alınmamasına tepki gösterdi. Ağbaba, AKP’lilere, “Düşüncelerimizi kamuoyunun da bilmesi lazım, sizin ne yaptığınızı da kamuoyunun bilmesi lazım” diye seslendi.

TEK BELİRLEYİCİ İKTİDAR

Sayıştay’a üye seçiminin 3 aşamadan oluştuğunu belirten Ağbaba, önce Sayıştay Genel Kurulu’nda, ardından da Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulu’nda seçimler yapıldığını söyledi. Sayıştay Genel Kurulu’ndaki üyelerin tamamının AKP iktidarı döneminde seçildiğine işaret eden Ağbaba, Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulu’nda da nihai kararı iktidarın verdiğine vurgu yaptı. Ağbaba, Sayıştay’a üye seçiminin tüm aşamalarında iktidarın belirleyici olduğunu söyledi. Tutanaklara göre, Ağbaba, şöyle devam etti:

“Söz konusu tutum Parlamento adına kamu harcamalarını ve gelirlerini denetleme görevi bulunan Sayıştay’da farklı bir yapılaşma oluşmasına sebebiyet vermiştir. Parlamento adına denetim demek sadece iktidar için denetim yapmak değildir. Asıl olan muhalefetin denetimde etkin olmasıdır, eğer kendinize güveniyorsanız. Sayıştay üye seçimlerinde iktidarın tek belirleyici olmasının sonuçlarını son yıllarda hazırlanan Sayıştay raporlarında görüyoruz. Artık bu raporlar, rapor kurulunun sıkı denetiminden geçerek TBMM’ye sunulmaktadır. Nicel olarak artan ama nitel olarak değeri azalan bir Sayıştay raporlama sistemi oluşmuştur.”

‘TERCİHLERİNİZİ BİLİYORUZ’

CHP’li Ağbaba, adaylarla mülakat yapılmasını önerirken, “Diğer tercihlerinizi, diğer seçimlerinizi nasıl yaptığınızı bildiğimiz için Sayıştay’a da nasıl insanlar seçeceğinizi biliyoruz; ya bir tarikat bağı olacak ya bir akraba bağı olacak ya bir başka bağ olacak… Yani, yaptığınız diğer seçimleri de bildiğimiz için bu seçimde de aynı şey olacak. Sayıştay, bakın, millet adına, bizim adımıza denetim yapan bir kuruluştur” dedi.