Sayıştay denetçilerinin belediyede yaptığı incelemede ortaya çıktı: Borçlanmada sınırı aştılar
Sayıştay raporlarında, Ankara’daki AKP ve MHP’li ilçe belediyelerine ilişkin çok sayıda usulsüzlük yer aldı.
Sayıştay, Ankara’nın AKP’li ve MHP’li ilçe belediyesinin usulsüz işlerini ortaya çıkardı.
Sayıştay’ın 2021 yılı denetim raporlarına takılan bulgular şöyle:
- Fason şirket devraldı: AKP’li Mamak Belediyesi’nin, ilan ve reklam vergisi tarifesini belirlerken 2013 tarifesini esas alması gerekiyordu. Ancak almadı. Böylece usulsüzce tarifenin iki katını uyguladı. Doğrudan temin ve pazarlık usulü alımlardaki yasal sınır 23 milyon TL aşıldı. Özel kalem müdürlüğüne atanan iki kişi, kısa süre sonra belediyede memur kadrosuna ve daha sonra başka kurumlara gönderildi. Dokuz gün önce kurulan ve hiçbir faaliyeti bulunmayan şirket, belediye tarafından “bağış” yoluyla devralındı ve şirket devir sonrası aktif faaliyet göstermeye başladı.
- Masalar derneğe: MHP’li Etimesgut Belediyesi, mevzuata aykırı biçimde bir derneğe toplantı masaları, çalışma koltukları, sehpa gibi demirbaş yardımında bulundu. Herhangi bir faaliyeti bulunmayan Strateji Geliştirme Müdürlüğü kadrosu ihdas edildi ve kadroya atama yapıldı. Birime 2022 yılı içinde müdürün yanı sıra iki personel daha atandı.
- Kaynaklar temsile: AKP’li Haymana Belediyesi, 47.4 milyon TL borçlanarak yasal borçlanma sınırını 11 milyon TL aştı. Gecekondu fonundaki paraları, amacı dışında belediyenin diğer harcamalarında kullandı. Başkanlık makamının temsil, ağırlama ve tören giderleri, temsil ağırlama ödeneğinden değil, fen işleri ile kültür ve sosyal işler müdürlüklerinin ödeneklerinden karşılandı.
- 6 milyon kayıp: MHP’li Gölbaşı Belediyesi, 63 işçiye yıllık izin kullandırmadı. Gecekondu fonu payları ayrı bir banka hesabında takip edilmedi ve yasada belirtilen amaçlar dışında kullanıldı. Bu kapsamda Hazine’den belediyeye 22.8 milyon TL devredildi, bu tutarın 6.1 milyonu amacı dışında, belediyenin diğer iş ve işlemlerinde kullanıldı.
- Usulsüz krediler: AKP’li Keçiören Belediyesi, zorunlu ve acil olan giderler için alınan ön ödeme kredilerini, acil olmayan mal ve hizmet alımlarında kullandı. Örneğin, kültür ve sosyal işler müdürlüğü, bu şekilde, kumaş, el işi malzemesi, yağmurluk ve yaz okulu ihtiyaçlarını aldı. İktidara yakın Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası’yla (BEMBİR-SEN) imzalanan sosyal denge tazminatına ilişkin toplu sözleşmede, mevzuata aykırı hükümler yer aldı.
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