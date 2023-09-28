Sayıştay tespit etti: Askeri hastanelerde usulsüzlük

Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.09.2023 - 03:00

Raporda, verilen teklifin, yaklaşık maliyetin üzerinde olmasına karşın gerekli sorgulamalar yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı, ihtiyaçların parçalara bölünerek doğrudan temin yoluyla aynı yüklenicilerden alındığı ve teknik şartnameye uygun olmayan araçların çalıştırıldığı belirtildi.

Üniversitenin temizlik malzemesi alım işinin yaklaşık maliyeti, firmalardan teklif alınarak 1 milyon 186 bin lira olarak belirlendi. Tutar, başka firmalardan teklif alınarak 715 bin 453 lira şeklinde güncellendi. İhaleyi, 696 bin lira teklif veren firma kazandı ancak tutarın, ihalede 904 bin lira olarak teklif edildiği ortaya çıktı.

(Kubilay Yalçınkaya)



Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Devlet hukukunun değil şirket hukukunun öne alındığı kurumlar haline geldiler” tepkisini gösterdi.