Sayıştay tespit etti: Askeri hastanelerde usulsüzlük

Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve diğer askeri hastaneler, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Sağlık Bakanlığı’na bağlanarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde hizmet vermeye başlamıştı. Sayıştay’ın raporu, üniversitedeki usulsüzlükleri gözler önüne serdi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00
Sayıştay tespit etti: Askeri hastanelerde usulsüzlük
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Raporda, verilen teklifin, yaklaşık maliyetin üzerinde olmasına karşın gerekli sorgulamalar yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı, ihtiyaçların parçalara bölünerek doğrudan temin yoluyla aynı yüklenicilerden alındığı ve teknik şartnameye uygun olmayan araçların çalıştırıldığı belirtildi.

Üniversitenin temizlik malzemesi alım işinin yaklaşık maliyeti, firmalardan teklif alınarak 1 milyon 186 bin lira olarak belirlendi. Tutar, başka firmalardan teklif alınarak 715 bin 453 lira şeklinde güncellendi. İhaleyi, 696 bin lira teklif veren firma kazandı ancak tutarın, ihalede 904 bin lira olarak teklif edildiği ortaya çıktı. 

(Kubilay Yalçınkaya)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Devlet hukukunun değil şirket hukukunun öne alındığı kurumlar haline geldiler” tepkisini gösterdi.


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Gülhane Sayıştay Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Kubilay Yalçınkaya

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