Sayıştay'ın 2022 yılı raporlarında üniversitelerdeki usulsüzlükler gözler önüne serildi... Hesaplar tutmadı!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.09.2023 - 03:00

Üniversitelerin akademik başarıları düşmeye devam ederken Sayıştay’ın denetim raporları üniversitelerdeki usulsüzlükleri ortaya koydu.

İşte raporlara yansıyan tespitler:



Hitit Üniversitesi: 634 bin liralık fark

Üniversitenin ortaklığının bulunduğu Çorum Teknokent AŞ’deki sermaye payının izlendiği hesapta kayıtlı tutar 981 bin lira olmasına karşın Ticaret Sicili Gazetesi’nde bu pay 347 bin lira olarak yer aldı. Arada 634 bin 800 liralık fark oluştu. Sayıştay, aradaki farkı başka bir hesapta buldu. Raporda, “Tutarların, sermaye katılım payı olarak gösterilmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir” denildi.



Konya Üniversitesi: Gelirler kaydedilmedi

Kurul üyeliği, proje değerlendirme raporu, hakem, değerlendirme komisyonu gibi görevlendirmeler, Yükseköğretim Yasası’nın 37. maddesi yerine 38. maddesine göre yapıldı. 37. madde kapsamında yapılsa çalışmalar sonucu elde edilen ücretlerin üniversitenin döner sermayesine gelir olarak kaydedilecek tutarlar, 38. madde kapsamındaki görevlendirme nedeniyle bu kişilerin kendi hesaplarına yatırıldı.



Artuklu Üniversitesi: Kadro dışı görev

Kamuoyunda medrese temsilcileri ve üniversite yöneticilerinin ortak çalıştay yapmasıyla bilinen üniversitede şube müdürleri ve şef kadrolarına usulüne göre atanan personelin, asıl kadrosu dışında çalıştırıldığı öğrenildi. Bunların görevlerinin ise görevlendirme usulüyle başka personel tarafından yürütüldüğü ortaya çıktı. Bu yöntemle 34 farklı görevlendirme yapıldığı belirlendi.



RTE Üniversitesi: Taşınmazlar kiralandı

Üniversite genelindeki taşınır ambarlarında yapılan denetimlerde, bazı birimlerde ihtiyaç fazlası çok sayıda elektronik cihaz ve demirbaş malzeme bulunduğu tespit edildi. Bu taşınırların uzun süredir ambarlarda bekletildiği öğrenildi. Ayrıca üniversiteye ait taşınmazların tek istekliden teklif alınarak kiralandığı belirlendi.



18 Mart Üniversitesi: Hazine’ye geçmedi

Üniversitenin 559 bin 467 lirasının 2022’ye ait olmak üzere 2 milyon 339 bin liralık kira alacağını tahsil etmediği belirtildi. Üniversitenin, 120 bin 691 liralık nakit teminatı da zamanaşımı süresi geçtiği halde Hazine’ye gelir olarak kaydetmediği ortaya çıktı.

