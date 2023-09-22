Sayıştay raporu: Kentsel dönüşüm kapsamında aktarılan bütçeleri kontrol eden yok

Yayınlanma: 22.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 03:00

Raporda, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa” kapsamında belediyelerin bütçelerinin bir kısmını dönüşüm projeleri için ayırmak zorunda olduğu ve bu bütçeyi başka bir amaçla kullanamayacakları vurgulandı.

Bakanlığın da belediyelerin bu bütçeyi amacı için kullanınıp kullanmadığını takip etmesi gerektiği belirtilen raporda, “Yapılan incelemede belediyelerin hüküm altına alınan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin takip edilmediği ve bunu sağlamaya yönelik bir kontrol mekanizmasının kurulmadığı görülmüştür” denildi.

Sayıştay raporunda bu denetimlerin önceki dönemde de yapılmadığı aktarılarak “Bulguda yer verilen tespitlere 2019, 2020 ve 2021 yılları Sayıştay denetim raporlarında değinilmiş olup, söz konusu hususlar hakkında herhangi bir gelişme kaydedilmediği görülmektedir” ifadelerine yer verildi.



Sayıştay ayrıca Bakanlığın Çevre ve Şehircilik il müdürlerine kentsel dönüşüm kapsamında aktarılan bütçelerin de takip edilmediğini tespit etti. Raporda konuya ilişkin “Yapılan incelemede, gönderilen nakit tutarlarının iller tarafından kentsel dönüşüm çerçevesindeki ihtiyaçlar için kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bir denetim sisteminin olmadığı, gönderilen nakit tutarlarının hangi alanlarda kullanıldığının kontrol edilmediği anlaşılmıştır. Bu husus il müdürlüklerine bir serbesti yaratmakta ve nakit tutarlarının kentsel dönüşüm amaçlı kullanılıp kullanılmadığı noktasında belirsizliğe yol açmaktadır” denildi.



