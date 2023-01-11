Şebnem Korur Fincancı çiçeklerle karşılandı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 19:03

Güncelleme: 11.01.2023 - 19:03

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin etrafı önceki duruşmalarda olduğu gibi polis ablukası altına alındı. “Terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla yargılanan Fincancı hakkında mahkemeden karar çıktı. Mahkeme, Fincancı’yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.

TTB, sağlık meslek örgütleri ve yurttaşlar Fincancı'yı Bakırköy Kadın İnfaz Kurumu'nun önünde karşılamak istedi ancak polisler Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na giden yolu bariyerlerle kapattı. Fincancı'ya desteğe gelen yurttaşlar da infaz kurumuna giden yolda bekledi. Buraya gelen Fincancı'yı yurttaşlar çiçeklerle karşıladı. Fincancı konuşmasının başında destek olan yurttaşlara ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Aldığı cezaya ilişkin konuşan Fincancı, “Bu çok anlamsız bir durum çünkü bir kanalın yayın politikasının suç olarak tanımlanması ve sonrada o suçun bana atılması akıl alır gibi değil. Ben kendi suçumdan sorumlu olabilirim. Bu suç da insanlığa karşı sorumluluk taşıma suçudur" dedi.

Fincancı sözlerini şu şekilde noktaladı: "TTB kapatılma tehditlerine gelince, bu o kadar kolay değil. Bir ülkenin meslek orgutunu kapatabilmek dünyayla ilişkileri de ortadan kaldırmak demektir."