Son dakika... TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı için tahliye kararı!

Yayınlanma: 11.01.2023 - 13:35

Güncelleme: 11.01.2023 - 13:35

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, tutuklu yargılandığı Çağlayan Adliyesi’ndeki davada bugün 3. kez hakim karşısına çıktı.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan Fincancı hakkında mahkemeden karar çıktı.

Mahkeme, Fincancı’yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.

"BU SİYASİ BİR DAVA"

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Fincancı’nın, sınır ötesindeki operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle ‘basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün saat 10.00'da başladı.

Duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupalı Doktorlar için Daimi Komite, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu temsilcileri ve çok sayıda kişi izledi.

TSK'ye yönelik açıklamaları gerekçe gösterilerek 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya son sözü soruldu.

Fincancı, "Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB'yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava" dedi.

Fincancı, "Türkiye hukukun üstünlüğü bakımından 139 ülke arasında 127'nciyken, toplumun yüzde 60'ı yargıya güvenmiyorken, yolsuzluk bakımından Avrupa birincisiyken; her türlü hukuksuzluğa karşı çıktığı için hedeftedir TTB. Düşman ceza hukuku ne kadar işletilmeye çalışılırsa çalışılsın, düşmanlaştırmaya çalıştıkları kitleler TTB’ye güveniyor. TTB, pandemi sırasında en güvenilen kurumdu ve bugün de bu güveni koruyor" dedi.

AVUKAT TÜRKDOĞAN: SUÇLAMA ANAYASAYA AYKIRI

Fincancı'nın avukatlarından Öztürk Türkdoğan da, Fincancı’ya yöneltilen “örgüt propagandası” suçlamanın anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Türkdoğan, Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini anımsatarak Fincancı hakkındaki suçlamaların, tutukluluk kararının ve üst dereceden ceza talebinin hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirtti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI: TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Mahkeme heyeti aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, basın yayın aracılığıyla "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan önce 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezanın geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak iyi hal indirimi uygulayan heyet, sanık Fincancı'yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, tutuklu kaldığı süre, ceza miktarını göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

BAZI HAKLARDAN YOKSUN BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİ

Heyet, Fincancı hakkında TCK'nın 53/1. maddesinde düzenlenen "Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten; seçme ve seçilme ehliyetinden, velayet hakkından, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan; vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten" cezaların infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına da hükmetti.

Mahkeme, verilen hapis cezasının 2 yılın üzerinde olması nedeniyle cezada erteleme yapmadı ve hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

Sanıktan ele geçirilen Bejan Matur'un "Dağın ardına bakmak" isimli kitabının delil olarak saklanmasına da karar verildi. Karara karşı istinaf yolu açık bulunuyor.

CEZASI KESİNLEŞİRSE BAŞKANLIĞI DÜŞECEK

Fincancı, cezasının kesinleşmesi halinde cezanın infazı tamamlanıncaya kadar doktorluk mesleği ve TTB Başkanlığı yapmaktan yoksun bırakılacak.

Duruşmanın ardından davaya destek için gelenler, "Şebnem Hoca onurumuzdur" sloganları attı.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNULMUŞTU

Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı 29 Aralık’ta görülen duruşmada, Fincancı ve avukatları savcının mütalaasına karşı son savunmalarını tamamlamıştı. Ancak sanık avukatlarından Meriç Eyüboğlu, mahkemenin objektifliğini kaybettiğini söyleyerek reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, reddi hakim talebini süresinde yapılmamış olması ve duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle reddederek itirazın üst mahkemeye yapılması uyarısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Şebnem Korur Fincancı, TSK'nin terör operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı.

Ankara'ya getirilen Fincancı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ihbarda bulunulduğu, yapılan incelemede Fincancı'nın yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği iddia edilmişti.

Canlı bağlantıda "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı" öne sürülmüştü.

Bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve propaganda yapmak kastıyla arka fon resmi kullanıldığı iddia edilmişti.

Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.