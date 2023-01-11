TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında: 'Karar' bekleniyor

Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:58

Güncelleme: 11.01.2023 - 10:58

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava başladı.

Son savunmaların tamamlandığı davada karar çıkması bekleniyor.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı getirildi.

Duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupalı Doktorlar için Daimi Komite, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu temsilcileri ve çok sayıda kişi izledi. Fincancı’nın avukatları duruşma salonunun küçük olması nedeniyle değiştirilmesini talep ediyor.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNULMUŞTU

Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı 29 Aralık’ta görülen duruşmada, Fincancı ve avukatları savcının mütalaasına karşı son savunmalarını tamamlamıştı. Ancak sanık avukatlarından Meriç Eyüboğlu, mahkemenin objektifliğini kaybettiğini söyleyerek reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, reddi hakim talebini süresinde yapılmamış olması ve duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle reddederek itirazın üst mahkemeye yapılması uyarısında bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Şebnem Korur Fincancı, TSK'nin terör operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı.

Ankara'ya getirilen Fincancı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ihbarda bulunulduğu, yapılan incelemede Fincancı'nın yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği iddia ediliyor.

Canlı bağlantıda "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı" öne sürülüyor.

Bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve propaganda yapmak kastıyla arka fon resmi kullanıldığı iddia ediliyor.

Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.