Tahliye edilen Şebnem Korur Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu: 'Karar sürpriz oldu'

Yayınlanma: 11.01.2023 - 17:54

Güncelleme: 11.01.2023 - 17:54

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmada Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanık Fincancı'nın tutuklu kaldığı süre ve ceza miktarını göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

Kararın ardından duruşmaya katılanlar, Çağlayan Meydanı'nda toplandı.

"SÜRPRİZ OLDU"

Duruşmaya katılan Türk Tabipler Birliği temsilcileri, İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Şebnem Korur Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu, "Çok değil, birkaç saat sonra Bakırköy'de cezaevinin önünde yine hep beraber alkış ve halaylarımızla Şebnem Hocamızı karşılayacağız. Ceza da verildi ama tahliye kararına çok sevindik, sürpriz oldu. Hiç beklemiyorduk, o nedenle çok mutluyuz" dedi.

"HOCAMIZIN TAHLİYESİNİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ökten ise, "Şebnem Hocamızın bugün tahliyesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Hiç yaşanmaması gereken bir süreç, 2,5 aydan uzun bir sürenin ardından sonlandı. Şebnem Hocanın aldığı ceza bizlerin aklında ve vicdanında yok hükmündedir" dedi.