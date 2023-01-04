Şebnem Korur Fincancı'nın 'cumhurbaşkanına hakaret' cezasına onama

04 Ocak 2023 Çarşamba, 11:59

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Gezi Parkı eylemleri döneminde attığı bir tweet gerekçesiyle, dönemin başbakanı olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, 16 Şubat 2021'de İstanbul Anadolu Adliyesi 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Fincancı hakkında 7 bin 80 TL para cezası vermişti. Fincancı'nın avukatı Meriç Eyüboğlu'nun itirazı üzerine kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

Bunun üzerine avukat Eyüboğlu, istinaf mahkemesinin ret kararına karşı Yargıtay'a temyiz talebinde bulundu.