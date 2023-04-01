'Seccade' tartışması.. İftarın ev sahibi eski bakan Müftüoğlu açıklama yaptı: 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 13:42

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 13:42

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın sosyal medyada yayılması ve Kılıçdaroğlu'nun bunun üzerinden AKP'liler ile dinci çevreler tarafından hedef alınması üzerine hem CHP'den CHP liderinden açıklama yapıldı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum" dedi.

Öte yandan, sözkonusu fotoğrafın çekildiği iftar davetinin ev sahibi İstanbul Platformu adına eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu da konuyla ilgili tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı.

Tatlıoğlu açıklamasında, sözkonusu fotoğrafın iftar davetinin verildiği lokantanın yöneticisinin odasına çekildiğini ve kalabalığın meydana getirdiği dikkatsizliğin fotoğraflara yansıdığını belirtti.

Fotoğraf üzerinden CHP liderinin hedef alınmasına "Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan haksız tenkitler sağduyudan uzaktır, haksızlıktır" diyerek tepki gösteren Ustaoğlu, "Siyasetin bu kadar acımasız, anlayışsız, birbirini suçlayıcı bir dille yapılması, artık hepimizi ziyadesiyle yormuştur. Bu gerçeği kamuoyu ile paylaşmak da benim görevimdir" ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kamuoyuna Duyuru,

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam, İstanbul Platformu adına verdiğimiz iftar davetine katıldı.

Halil İbrahim Sofrası’na ilahiyatçılar, akademisyenler, eski yeni bürokratlar, milletvekilleri ve dostlarımız katıldı.

Sayın Kılıçdaroğlu iftar sonrasında adalet üzerine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Yemeğin ardından, kalabalık bir ortamda (lokanta yöneticisinin odasında) hatıra fotoğrafları çekildi. Kalabalığın meydana getirdiği dikkatsizlik, söz konusu fotoğraflara da yansıdı.

Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan haksız tenkitler sağduyudan uzaktır, haksızlıktır. Siyasetin bu kadar acımasız, anlayışsız, birbirini suçlayıcı bir dille yapılması, artık hepimizi ziyadesiyle yormuştur. Bu gerçeği kamuoyu ile paylaşmak da benim görevimdir. Saygılarımla,

Adalet Eski Bakanı İsmail MÜFTÜOĞLU"

"İSTİSMARCILARIN SECCADE GÜZELLEMELERİ..."

Müftüoğlu'nün açıklamasını Twitter hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da 'seccade' tartışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"1. Olay budur, yani yanlışlıkla olmuş, kaza.

2. Seccade sadece halı/kilimdir, kutsal değil.

3. İslami ve insani ne varsa istismar eden, paraya tahvil edenlerin bu seccade güzellemeleri de istismardan başka bir şey değil."



