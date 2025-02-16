Seçilenlerin yerine yapılan atamalara tepki göstererek ‘Milleti küçük görüyorlar’ diyen Özel: Sandıkta hesabını soracağız

Yayınlanma: 16.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum uygulamaları ve İstanbul’da CHP’lilerin “kent uzlaşısı” nedeniyle tutuklanmasına tepki göstererek “Hesabını soracağız” dedi. Manisa’da dün bir dizi etkinliğe katılan Özel, Ahmetli ve Salihli belediyelerini ve ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

“İktidar” sloganlarıyla karşılanan Özel, Ahmetli’de yurttaşlara seslendi. Kayyum uygulamalarına değinen Özel, “Patron millettir. Oyu kime veriyorsa orayı o yönetir. Bu iktidar da öyle geldi. 31 Mart’ta millet karar verdi. Millet seçince kendini patron görüp milleti küçük görenlere bunun hesabını soracağız. Erdoğan’a buradan sesleniyorum. Millet kimi seçtiyse baş tacı. Bunu yaparsan bindiğin dalı kesersin” dedi.

182 BİN SANDIĞA HAZIRLIK

Salihli’de de partisinin ilçe başkanlığı önünde toplanan kalabalığa seslenen Özel, seçim tatbikatı yapılacağını söyledi. Özel, “Seçim erkense adayı da erken olacak. Şu anda ilçe başkanlarımız Türkiye’de 182 bin sandığa sandık görevlisi hazırlıyor. Mayıs sonu gibi bir sabah 05.30’da kalkacak bütün sandık görevlileri. Seçim varmış gibi, okula gidecek, okul görevlisinin elindeki şifreyi girecek, temsili sonuç tutanağını alacak, fotoğrafını genel merkeze yollayacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile buluşmalarını anlatan Özel, şunları söyledi:

“Türkiye’nin belki de siyasi tarihinin en gülümseten fotoğrafını çektirdik. Karşınıza anlaşarak el ele, omuz omuza çıktık. İstedikleri kadar saldırsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, eninde sonunda o sandık gelecek. O sandıkta bir kez daha tek adam rejimi değil, demokrasi tercih edilecek. CHP’li bir cumhurbaşkanı ile çok kısa sürede güçlü parlamentosu ile yepyeni demokratik bir sistem kuracağız, Türkiye’yi tekrar rayına oturtacağız.”