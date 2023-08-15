Seçim anketi: Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Yayınlanma: 15.08.2023 - 16:53

Güncelleme: 15.08.2023 - 16:53

Yerel seçimler yaklaşırken araştırma şirketleri şehirlerin nabzını tutan anketleri yayımlamaya başladı. Bu anketlerden birini de AREA Araştırma Şirketi gerçekleştirdi. 5-10 Ağustos tarihleri arasında, Çanakkale Merkez İlçede, 1504 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan anket, partilerin son durumu ile ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu.

Ankette “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda birincilik, kararsızlar ve “sandığa gitmeyeceğim” diyenlerde. CHP'nin yüzde 29,8 çıktığı ankette AKP yüzde 17,3’te kaldı. Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP’nin oy oranı yüzde 42,6, AKP’nin oy oranı ise yüzde 24,7 oldu.

PARTİLER KENDİ ADAYIYLA YARIŞIRSA NE OLUR?

Siyasi partilerin kendi adayları ile yerel seçime girmesi durumunda kararsız ve “sandığa gitmeyeceğim” diyenler yüzde 36,9 ile yine birinci sırada. Bu soruda “CHP adayına oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 29,5… AKP yüzde 18, İYİ Parti ise yüzde 7,9 olarak ölçüldü.

Ankette yerel seçimler öncesi CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin performansı da soruldu. Belediyenin performansını başarılı bulanların oranı ise yüzde 27,2 oldu.

ÖNE ÇIKAN ADAYLAR

Ankette katılımcılara açık uçlu sorular da soruldu.

“AKP'nin belediye başkan adayı kim olmalıdır?” sorusunda yüzde 7,2 ile Jülide İskenderoğlu ilk sırada çıkarken, Bülent Turan yüzde 5 ile ikinci sırada yer aldı.

Aynı soru CHP için de soruldu. “CHP'nin belediye başkan adayı kim olmalıdır?” sorusuna verilen yanıtlarda ilk tercihin CHP’nin yakın zamana kadar Genel Başkan Yardımcılığını yapan, 14 Mayıs seçiminde milletvekili adayı olmayan Muharrem Erkek olduğu görülüyor. Muharrem Erkek yüzde 22,6 ile belediye başkanlığı tercihinde birinci sırada çıkarken, Erkek’i yüzde 8,7 ile mevcut Belediye Başkanı Ülgür Gökhan takip etti.

Diğer CHP’li isimler ve tercih oranları ise şöyle oldu:

Eski Baro başkanı Bülent Şarlan yüzde 4,1

Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay yüzde 3,1

CHP Belediye Meclis Üyesi Erdal Gezen yüzde 2,5

İş insanı Mehmet Öngel yüzde 2,5

Kepez Belediye Başkanı Birol Aslan yüzde 0,4