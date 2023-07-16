Seçim bitti, sözler unutuldu!

Yayınlanma: 16.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 03:00

TBMM Genel Kurulu’nda kamu idarelerine toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenmesini öngören ek bütçe teklifi kabul edildi. Teklifin kabul edilmesinin ardından Meclis 1 Ekim’de toplanmak üzere tatile girdi. Seçim öncesinde verilen birçok söz tutulmadı. Yasal düzenlemeler yapılmadı.

Bu sözlerden bazıları şöyleydi:

ESNAFTA HAYAL KIRIKLIĞI: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Mayıs’ta Kayseri’de, “Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı gibi küçük esnafımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lilerle eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak” demişti. Esnafın 9 bin prim günü 7 bin 200’e inecekti. Bunun için yasal düzenleme gerekiyordu. Ancak yapılmadı.

EMEKLİ HEPTEN MAĞDUR: İktidarın en düşük aylık uygulaması kapsamında uzun yıllar çalışarak yüksek ve daha fazla prim ödeyen ile daha az prim ödeyen 7 bin 500 lira aylıkta eşitlenmişti. Tepkiler üzerine eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimin ikinci turu öncesinde, “7 bin 500 liradan yaklaşık 9.5 milyon insan istifade etti. Emekli insanlarımız yuvarlak 15 milyon kişi. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Temmuzda bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak” demişti. Ancak yapılmadı. Bu yapılmadığı gibi kök aylığı yüzde 25 zamla 7 bin 500 liranın üzerine çıkmayan emekliler “sıfır zam” aldı. Aylıklar açlık sınırının da asgari ücretin de çok altında kaldı. Memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam da emekliliğe yansımayacak. Memur emeklisinin maaşı ilk kez 9 bin 876 lira ile asgari ücretin altında kaldı.

100 BİN İŞÇİ UNUTULDU: KİT’lerde çalışan yaklaşık 100 bin taşeron işçi yıllardır kadro bekliyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, nisanda, “Meclis açılır açılmaz taşeron işçilerinin sorununu da çözeceğiz” dedi. Meclis açıldı ancak sorun çözülmedi. İşçi kadro alamadı.

3600 HÜSRANI: İktidarın 3600 ek gösterge düzenlemesi eksik kaldı. Birinci dereceye gelen tüm çalışanlar bu haktan yararlanmak istiyordu. Eski Bakan Bilgin, seçim öncesi mayıs başında, “3600 ek göstergede hazırlığımız tamam. Meclis açılır açılmaz birinci dereceye gelen tüm kamu görevlileri bundan yararlanacak. Eksik kalan tüm kesimler de hakkını alacak” demişti. Ancak yapılmadı.

AKADEMİSYEN MAAŞLARI: Eski Bakan Bilgin, nisanda, “Akademik personelin maaşlarının yeniden düzenlenmesi gerekir” demişti. Olmadı.

VERGİ YÜKÜ KALDI: Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, aralıkta, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, maaşlardan kesilen vergi dilimleriyle ilgili çalışma yürütüyor. Çalışma bitince açıklayacağız, çalışanlar rahatlayacak” demişti. Emekçinin üzerindeki ağır vergi yükü devam ediyor. Bu ay ücret ve maaşlardaki artışın ardından vergi dilimleri değiştirilmediği için daha çok kesinti yapılacak.

BEKÂR MEMUR KALDI: Seçim öncesi iktidar temsilcileri tarafından “en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak” sözü verilmişti. Ancak en düşük dereceli bekâr bir memurun maaşı, 22 bin TL değil 20 bin 300 TL’de kaldı.