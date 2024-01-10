Seçim hileleri erken başladı: Bir evde 119 seçmen!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Ali Bozan, AKP'nin Mersin'de bir eve 119 seçmen taşındığını tespit ettiklerini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:35
Seçim hileleri erken başladı: Bir evde 119 seçmen!
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Yerel seçime 3 aydan az bir süre kala sahte seçmen vakaları ortaya çıkmaya başladı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Ali Bozan, AKP'nin Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir eve 119 seçmen taşındığını söyledi.

Bozan, "AKP bu güne kadar bu ülkede çala çala her şeyi bitirdi. Şimdi de seçmen hırsızlığına başladı" diye konuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşan Bozan, Çilek Mahallesi'nde 6317 sokaktaki 3 katlı evi göstererek, ilgili adrese 119 seçmen kaydının taşındığı belirtti. Bozan, "Akdeniz ilçemizde taşıma seçmenleri, hırsızlık yapılan seçmenleri, kaydırma yapılan seçmenleri kapı kapı, sokak sokak tespit ediyoruz. Burada oturan yurttaşlara sorduk. Çoğunlukla Suriye'den göç etmek zorunda kalan yurttaşlar var. Türkiye'de oy kullanma hakları dahi yok. Zaten AKP özellikle boş olan adresleri tespit etmiş" ifadelerini kullandı.


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