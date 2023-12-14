YSK'den 'yerel seçim' kararı: Bir sandıkta 350 seçmenin oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:31
YSK'den 'yerel seçim' kararı: Bir sandıkta 350 seçmenin oy kullanacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı tespit edildi.

YSK, seçmenler en az iki seçim türü için bir sandıkta oy kullanacaklarından, tasarruf ilkelerini göz önüne alarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 350 olarak belirlenmesine karar verdi.


YSK yerel seçim oy kullanma

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