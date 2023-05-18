Seçim için binlerce avukat gönüllü oldu
Türkiye Barolar Birliği ve barolar öncülüğünde avukatlar 28 Mayıs seçiminde sandıkları korumak için kolları sıvadı. Binlerce avukat çalışmalarda gönüllü oldu.
İlk turda hiçbir adayın yüzde 50+1 alamaması nedeniyle 28 Mayıs’ta seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecek. Yüksek Seçim Kurulu’na, sandık tutanaklarına yönelik itirazlar yöneltilirken barolar da çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) 14 Mayıs’ta kurduğu Seçim Güvenliği Merkezi’ni 28 Mayıs’ta da faaliyete geçirecek. Seçim hukukunda uzman avukatların, yurttaşlara ve sandık müşahitlerine gün boyu hukuki destek vereceği merkezi, seçim güvenliğinin ihlal edildiğine yönelik tüm ihbarları değerlendirecek. İhbarlar, yerinde ve hızlı müdahale için sorunun yaşandığı ildeki gönüllü avukatlarla ve seçim güvenliği merkezi kurmuş bulunan barolarla paylaşılacak. Merkeze ise 0312 988 16 70 numarasından ulaşılabilecek.
Ankara Barosu da Sandık Güvenliği Merkezi’ni 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta da işler hale getirecek. Merkez çalışmalarını yürüten avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, 14 Mayıs öncesi yaklaşık 2 bin avukatın baroya ulaşarak gönüllü olmak istediğini söyledi. Çağlayan sandık güvenliği eğitimleri verildiğini söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı