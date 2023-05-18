Seçim için binlerce avukat gönüllü oldu

Yayınlanma: 18.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.05.2023 - 03:00

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50+1 alamaması nedeniyle 28 Mayıs’ta seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecek. Yüksek Seçim Kurulu’na, sandık tutanaklarına yönelik itirazlar yöneltilirken barolar da çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 14 Mayıs’ta kurduğu Seçim Güvenliği Merkezi’ni 28 Mayıs’ta da faaliyete geçirecek. Seçim hukukunda uzman avukatların, yurttaşlara ve sandık müşahitlerine gün boyu hukuki destek vereceği merkezi, seçim güvenliğinin ihlal edildiğine yönelik tüm ihbarları değerlendirecek. İhbarlar, yerinde ve hızlı müdahale için sorunun yaşandığı ildeki gönüllü avukatlarla ve seçim güvenliği merkezi kurmuş bulunan barolarla paylaşılacak. Merkeze ise 0312 988 16 70 numarasından ulaşılabilecek.

Ankara Barosu da Sandık Güvenliği Merkezi’ni 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta da işler hale getirecek. Merkez çalışmalarını yürüten avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, 14 Mayıs öncesi yaklaşık 2 bin avukatın baroya ulaşarak gönüllü olmak istediğini söyledi. Çağlayan sandık güvenliği eğitimleri verildiğini söyledi.