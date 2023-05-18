2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Seçim için binlerce avukat gönüllü oldu

Türkiye Barolar Birliği ve barolar öncülüğünde avukatlar 28 Mayıs seçiminde sandıkları korumak için kolları sıvadı. Binlerce avukat çalışmalarda gönüllü oldu.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 18.05.2023 - 03:00
Seçim için binlerce avukat gönüllü oldu
Abone Ol google-news

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50+1 alamaması nedeniyle 28 Mayıs’ta seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecek. Yüksek Seçim Kurulu’na, sandık tutanaklarına yönelik itirazlar yöneltilirken barolar da çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 14 Mayıs’ta kurduğu Seçim Güvenliği Merkezi’ni 28 Mayıs’ta da faaliyete geçirecek. Seçim hukukunda uzman avukatların, yurttaşlara ve sandık müşahitlerine gün boyu hukuki destek vereceği merkezi, seçim güvenliğinin ihlal edildiğine yönelik tüm ihbarları değerlendirecek. İhbarlar, yerinde ve hızlı müdahale için sorunun yaşandığı ildeki gönüllü avukatlarla ve seçim güvenliği merkezi kurmuş bulunan barolarla paylaşılacak. Merkeze ise 0312 988 16 70 numarasından ulaşılabilecek. 

Ankara Barosu da Sandık Güvenliği Merkezi’ni 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta da işler hale getirecek. Merkez çalışmalarını yürüten avukat Elçin Özge Şimşek Çağlayan, 14 Mayıs öncesi yaklaşık 2 bin avukatın baroya ulaşarak gönüllü olmak istediğini söyledi. Çağlayan sandık güvenliği eğitimleri verildiğini söyledi.


28 Mayıs Seçim seçim güvenliği seçimler Yüksek Seçim Kurulu Türkiye Barolar Birliği avukat

İlgili Haberler

Kesin olmayan sonuçlara göre Gezi tutuklusu avukat Atalay, Hatay milletvekili oldu

Kesin olmayan sonuçlara göre Gezi tutuklusu avukat Atalay, Hatay milletvekili oldu
Avukat Efkan Bolaç'tan 'itiraz' açıklaması

Avukat Efkan Bolaç'tan 'itiraz' açıklaması
Muharrem İnce’nin avukatı açıkladı: Ali Yeşildağ ve Cevheri Güven için yakalama kararı

Muharrem İnce’nin avukatı açıkladı: Ali Yeşildağ ve Cevheri Güven için yakalama kararı

En Çok Okunan Haberler