Seçim öncesi 'asgari ücrete zam gündemde' iddiası: Tahminler ortaya çıktı

İktidarın seçim öncesi asgari ücrette artışa gitmeyi planladığı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 11:59
Seçim öncesi 'asgari ücrete zam gündemde' iddiası: Tahminler ortaya çıktı
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2023 yılı için 8 bin 506 lira olarak belirlenen asgari ücret, sendikaların araştırmalarına göre şimdiden açlık sınırının altına düştü. Çalışan nüfusun yaklaşın yüzde 40'ını ilgilendiren asgari ücrette seçim öncesi bir "ara zam"mın hükümetin gündeminde olduğu öne sürüldü. 

Show Haber'in haberine göre, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi.

Kulis bilgilerine dayandırılan habere göre, en güçlü beklenti asgari ücretin seçim öncesinde 10 bin TL'ye çıkması yönünde.

Kimi tahminlere göre ise asgari ücrete de en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı kadar artış yapılabilir. Bu da asgari ücretin 11 bin 500 olması anlamına geliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen sene Aralık ayında son asgari ücreti açıklarken 2023'ye yeni bir zammın sözkonusu olup olmayacağı konusunda "Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette yeni bir düzenleme daha yapabiliriz" demişti.


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