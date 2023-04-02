Seçime 42 gün kaldı: Seçmen listesinde son gün

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 04:00

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimine göre 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi 20 Mart’ta askıya çıkarılan seçmen listelerindeki eksikliklerin tamamlanması ve itirazlar için süre bugün sona eriyor. Yurttaşların seçmen listesinde olup olmadıklarını e-Devlet’ten sorgulaması ya da bağlı oldukları muhtarlığa giderek listede yer alıp almadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Yurtiçi seçmenler e-Devlet’ten “Yurt İçi Seçmen Sorgulama” bölümünden, YSK’nin mobil uygulamasından, 444 9 975 numaralı telefondan ya da YSK Çağrı Merkezi’nden seçmen kaydı kontrolü yapabiliyor. Seçmen kaydı olmayan ya da bilgi değişikliği yapmak isteyen yurttaşlar, nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Burada düzeltme işlemlerinin başvuru belgesinin örneği ile ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın başvurusu üzerine güvenlikleri nedeniyle adres değiştirmek zorunda kalan kadınların durumuna ilişkin YSK karar yayımladı.

KİMLİK BİLGİLERİ GİZLİ

Buna göre koruma kararı bulunan seçmenin sandık seçmen listesinde, adının ve soyadının ilk harflerine yer verilmesine, T.C kimlik numarasının ortasında yer alan 5 karakterin gizlenmesine hükmedildi. Ayrıca kurul, sandık kurulunca kullanılacak sandık seçmen listesinde tüm verilere tam olarak yer verilmesine karar verdi.