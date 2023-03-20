Seçime 54 gün kala seçmen listeleri 'askıya' çıkarıldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Mart'ta seçimi resmen ilan etmesinin ardından seçim süreci de resmen başlamış oldu. Son olarak seçmen listeleri de bugün itibarıyla muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri bugün itibarıyla muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.
20 Mart-2 Nisan tarihleri arasında askıda kalacak olan seçmen listelerinde isimlerini bulamayan yurttaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. Askı listeleri 2 Nisan’da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.
Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59’a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yapmıştı.
Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.
"LİSTEYİ MUTLAKA KONTROL ETMELERİ GEREKİYOR"
Muğla’da üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Menteşe Kötekli Mahalle Muhtarı Hasan Ali Baydur, öğrenci ve depremzede yurttaşlar ile seçmen sayısının yaklaşık 10 bine çıktığını açıkladı.
Baydur, “20 Mart saat 08.00 itibari ile seçmen listeleri askıya çıktı. Mahallemiz hem öğrenci, hem de depremzede vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak yaşadıkları bir mahalle. Özellikle Kredi ve Yurtlar Kurumu Menteşe Turgutreis Öğrenci yurdu ve diğer yurtlarımızda kalan depremzede vatandaşlarımız İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden adres değişikliği beyanlarını yapanlar veya yapmayanlar askıya çıkan listeyi mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor” dedi.
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