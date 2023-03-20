EYT'liler: İktidarla seçimde görüşeceğiz

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 04:00

İktidarın çözüm değil oy için hamleler yaptığını söyleyen Platform Başkanı Gönül Boran şunları söyledi:

“Çıkarılan EYT yasasında, mağduriyetlerin giderilmesi hedeflenmemiştir. Çözümlenmek istenmemiştir. Hedefe alınan bir tek şey olmuştur. O da EYT’li vatandaşın oyu. ‘EYT’li vatandaşlarımızın tüm sorunlarını çözdük’ algısı ile ancak kendinizi kandırırsınız. Bu hava ancak mayısa kadar devam eder. Mayısta hava değişir. Bahar gelir. Bizden söylemesi.”

EYT’liler, kademeli prim mahduriyeti, kısmi emeklilik, aylık bağlama oranları, staj ve çıraklık sorunları, intibak beklentisi, prim gün sayısı adaletsizliği, Bağ-Kur prim tescili gibi sorunlara çözüm bekliyor.

EMEKLİDEN ZAM TALEBİ

Öte yandan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 1100 liralık bayram ikramiyelerinin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istedi.

Ergün, “2018 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücretin yarısına gelen bayram ikramiyesi, bugün 8 bin 506 lira olan asgari ücretin yüzde 12.93’üne denk geliyor. O gün 3 çeyrek altın alınırken bugün bir tane bile alınmıyor” diye konuştu.