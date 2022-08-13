Seçime kısa bir süre kala iktidardan özgürlükleri kısıtlayacak adımlar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi” kuruldu. YİK toplantısında “yurtdışındaki iftira kampanyalarına karşı alınacak önlemler” tartışıldı. İçişleri Bakanlığı ise yayımladığı genelgede dezenformasyon vurgusu yaptı.
TBMM kapanmadan önce sosyal medyayla ilgili “Dezenformasyon Yasası” çıkarmaya çalışan ancak gelen tepkilerin ardından geri adım atan iktidar, seçimlere bir yıldan az süre kala yine “dezenformasyon” konusunu gündeme getirdi. İktidardan bir hafta içerisinde dezenformasyona yönelik farklı adımlar geldi.
İlk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi” kuruldu. Merkezin başına İdris Kardaş getirildi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yine “dezenformasyon” gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Kurul üyeleri, Türkiye seçim sathı mailine girdikçe sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların ve provokasyonların artabileceğini ifade ederek iftira kampanyalarına karşı alınacak tedbirler üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır” denildi.
‘BARINMA SORUNU’ ALARMI
İçişleri Bakanlığı ise yurtlarla ilgili yayımladığı genelgede dezenformasyon konusuna vurgu yaptı. Geçen sene yurt sorunu yaşayan öğrencilerin sosyal medyadan durumu protesto ettikleri anımsatılan genelgede, “Başta barınma konusu olmak üzere sosyal medya üzerinden yapılacak dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara karşı teyakkuzda olunacak” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.
İktidardan gelen bu hamleler “sansür adımı” olarak değerlendirilirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Şimdi sosyal medyada vatandaşların özgürlüklerini kısıtlıyorlar” dedi. Özkoç, “Dezenformasyona kim karar verecek? Mesela Marmaris’te çıkan yangında vatandaş ‘Büyüyor’ dedi. Bakan çıktı tam tersini söyledi. Neyin yanlış bilgi olduğuna iktidar mı karar verecek?” sorusunu yöneltti.
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