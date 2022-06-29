Son Dakika: AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal: 'Dezenformasyon yasası' yeni yasama döneminde görüşülecek
Son dakika gelişmesi... AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis'in 1 Temmuz'da tatile gireceğini belirterek 'Dezenformasyo yasası'nın yeni dönemde görüşüleceğini duyurdu.
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