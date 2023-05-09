Seçime sayılı günler kala gaza basan iktidar bol keseden ihale dağıtıyor: Sağlık Bakanlığı’ndan jet ihaleler

Sağlık Bakanlığı, seçim döneminde ihalelere hız verdi. 2022’de toplam 28 ihale onaylayan bakanlık, 2023’ün ilk 4 ayında 35 ihaleye çıktı. İlk 4 ayda onaylanan hastane yatağı ihalesi ise 2022’nin üç katı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 09.05.2023 - 04:00
Seçime sayılı günler kala gaza basan iktidar bol keseden ihale dağıtıyor: Sağlık Bakanlığı’ndan jet ihaleler
Abone Ol google-news

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, iktidarın sağlığa değil betona yatırım yaptığını belirterek, “Yangından mal kaçırır gibi yandaşlarına ihale veriyorlar. Bu ihaleler, yeni iktidarın vaatlerini engellemeye yönelik risk oluşturuyor” diye konuştu.

Bakanlık, 2022 yılında 28 yeni hastane yapımı, 3 bin 675 hastane yatağı ihalesi onayladı. Bakanlık, 2023’ün ilk 4 ayında ise 18 yeni hastane yapımı, 17 hastane için de toplam 9 bin 645 hastane yatağı ihalesine çıktı.

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken ihalelere hız veren bakanlık, mayıs ayı içinse 7 ihale duyurusu yaptı. Yapılan ihalelerde küçük ölçekli bir hastanenin güncel maliyeti 2 milyar TL iken şehir hastanelerinin maliyeti 16 milyar TL. Sadece 2023’te şehir hastanelerinin kira ve hizmet ödemesi ise 47 milyar TL.


Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler