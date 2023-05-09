Seçime sayılı günler kala gaza basan iktidar bol keseden ihale dağıtıyor: Sağlık Bakanlığı’ndan jet ihaleler

Yayınlanma: 09.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2023 - 04:00

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, iktidarın sağlığa değil betona yatırım yaptığını belirterek, “Yangından mal kaçırır gibi yandaşlarına ihale veriyorlar. Bu ihaleler, yeni iktidarın vaatlerini engellemeye yönelik risk oluşturuyor” diye konuştu.

Bakanlık, 2022 yılında 28 yeni hastane yapımı, 3 bin 675 hastane yatağı ihalesi onayladı. Bakanlık, 2023’ün ilk 4 ayında ise 18 yeni hastane yapımı, 17 hastane için de toplam 9 bin 645 hastane yatağı ihalesine çıktı.

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken ihalelere hız veren bakanlık, mayıs ayı içinse 7 ihale duyurusu yaptı. Yapılan ihalelerde küçük ölçekli bir hastanenin güncel maliyeti 2 milyar TL iken şehir hastanelerinin maliyeti 16 milyar TL. Sadece 2023’te şehir hastanelerinin kira ve hizmet ödemesi ise 47 milyar TL.

