Seçimlerde AKP'den başkanı adayı olmuştu, 100 kişiyle birlikte İYİ Parti'ye katıldı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde AKP'den belediye başkanı adayı olarak gösterilen Emre Afacan, İYİ Parti saflarına katıldı. Afacan'la birlikte 100 kişi de İYİ Parti'ye üye oldu. İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, partilerine katılımların artarak süreceğini söyledi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geçen seçimlerde AKP’den belediye başkan adayı olan Emre Afacan, beraberinde 100 kişi ile birllikte İYİ Parti saflarına katıldı.
İYİ Parti Döşemealtı ilçe binasında gerçekleşen katılım töreninde partinin Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Döşemealtı ilçe Başkanı Ali Özbey ve partililer yer aldı.
"İYİ PARTİYE KATILIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK"
Üyelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Milletvekili Bahşi, "Genel Başkanımız Sayın meral Akşener ve tüm teşkilatlarımızla sürekli olarak sahadayız. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her köşesinde partimize daha büyük katılımlar olacağı gibi güzel Antalya’mızda da bu katılımlar artarak devam edecektir. Bu katılımlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün burada birlik ve beraberliğimizi bir daha herkes görmüş oldu. Bizler İYİ Parti ailesi olarak sürekli büyüyecek ve daha faydalı işlere imza atacağız" dedi.
"TEKLİF DÖNÜP DOLAŞIP İKTİDARI BULACAK"
Geçen hafta TBMM Anayasa Komisyonundan geçen Seçim Yasası ile ilgili açıklama da yapan Milletvekili Bahşi, “Bugüne kadar Millet iradesini yok sayan ve yalnızca seçim kazanma ihtirası ile seçim yasaları üzerinde karanlık oyunlar oynamaya kalkışan her iktidar, ilk seçimde iktidarını kaybetmiştir. Hiç şüphe yoktur ki, iktidarın demokratik siyasete yönelik bir silah olarak hazırladığı bu kanun teklifi de dönüp dolaşacak ve iktidarın kendisini hedef alacaktır. Seçmenlerimizin helal oylarına halel getirecek her düzenlemeye karşı duracağız. Cumhur İttifakı üyelerinin net bir şekilde bilmesi gerekiyor ki kurtuluşun yolu seçim yasasının değiştirilmesinden geçmiyor. Türk halkının gönlüne girmekten geçiyor" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran’ın konuşmasının ardından yeni üyelere rozet takılarak üyelik kayıtları yapıldı.
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