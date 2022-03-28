Anket sonuçları belli oldu! Tansu Çiller siyasete dönerse ne kadar oy alır?

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2022 Pazartesi, 14:08
<p>Area Araştırma tarafından yapılan Mart 2022 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'na göre eski Başbakan Tansu Çiller'in siyasete dönmesi halinde seçmenin oy tercihi belli oldu. Araştırmaya göre Çiller'in en büyük destekçilerinin AKP ve MHP seçmeni olduğu ortaya çıktı.</p><p>Area Araştırma'nın 26 ilde 21- 23 Mart 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.500 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle gerçekleştirdiği Türkiye Sİyasi Gündem Araştırması - Mart 2022 anketine göre; eski Başbakan Tansu Çiller ile ilgili kanaatler ve siyasete dönmesi halinde yurttaşın oy davranışı belli oldu.</p>

Area Araştırma tarafından yapılan Mart 2022 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'na göre eski Başbakan Tansu Çiller'in siyasete dönmesi halinde seçmenin oy tercihi belli oldu. Araştırmaya göre Çiller'in en büyük destekçilerinin AKP ve MHP seçmeni olduğu ortaya çıktı.

Area Araştırma'nın 26 ilde 21- 23 Mart 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.500 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle gerçekleştirdiği Türkiye Sİyasi Gündem Araştırması - Mart 2022 anketine göre; eski Başbakan Tansu Çiller ile ilgili kanaatler ve siyasete dönmesi halinde yurttaşın oy davranışı belli oldu.

<p><strong>YURTTAŞIN ÇİLLER KANAATİ OLUMSUZ</strong></p><p>2002 yılında aktif siyaseti bırakan Çiller, geçtiğimiz günlerde aktif siyasete dönme konusunda henüz bir karar vermediğini söylemişti. Çiller ayrıca, "<strong>Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal</strong>" dedi. Çiller "<strong>Ben milletimi özledim</strong>" ifadelerini kullanmıştı.&nbsp;</p><p>Area Araştırma'nın Çiller hakkında yurttaşın kanaatine başvurduğu ankette yurttaşların yüzde 19.7'si olumlu, yüzde 68.5'i ise olumsuz kanaat bildirdi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 11.8 oldu.</p>

YURTTAŞIN ÇİLLER KANAATİ OLUMSUZ

2002 yılında aktif siyaseti bırakan Çiller, geçtiğimiz günlerde aktif siyasete dönme konusunda henüz bir karar vermediğini söylemişti. Çiller ayrıca, "Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal" dedi. Çiller "Ben milletimi özledim" ifadelerini kullanmıştı. 

Area Araştırma'nın Çiller hakkında yurttaşın kanaatine başvurduğu ankette yurttaşların yüzde 19.7'si olumlu, yüzde 68.5'i ise olumsuz kanaat bildirdi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 11.8 oldu.

<p><strong>AKTİF SİYASETE DÖNMESİ OLUMLU KARŞILANMIYOR</strong></p><p>Eski Başbakan Tansu Çiller'in parti kurarak aktif siyasete geri dönermesinin nasıl karşılanacağı sorusuna ise yurttaşların yüzde 18.6'sı olumlu, yüzde 71.4'ü ise olumsuz yanıtını vermiştir. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 10.0 düzeyindedir.</p><p><strong>ÇİLLER'İN OY ORANI</strong></p><p>Area Araştırma tarafından yurttaşlara yöneltilen bir diğer soruda Çiller'in lideri olduğu partiye oy verme davranışına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 7.3'ü oy vereceğini, yüzde 76.8'i ise oy vermeyeceğini söyledi. Kararsızların oranı yüzde 15.9 seviyesinde seyretti.</p>

AKTİF SİYASETE DÖNMESİ OLUMLU KARŞILANMIYOR

Eski Başbakan Tansu Çiller'in parti kurarak aktif siyasete geri dönermesinin nasıl karşılanacağı sorusuna ise yurttaşların yüzde 18.6'sı olumlu, yüzde 71.4'ü ise olumsuz yanıtını vermiştir. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 10.0 düzeyindedir.

ÇİLLER'İN OY ORANI

Area Araştırma tarafından yurttaşlara yöneltilen bir diğer soruda Çiller'in lideri olduğu partiye oy verme davranışına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 7.3'ü oy vereceğini, yüzde 76.8'i ise oy vermeyeceğini söyledi. Kararsızların oranı yüzde 15.9 seviyesinde seyretti.

<p><strong>AKP VE MHP SEÇMENİ ILIMLI</strong></p><p>AKP ve MHP seçmeninin Tansu Çiller'e ılımlı olduğu ancak oy tercihlerinde belirgin bir etki olmadığı görülüyor. MHP seçmeninin yüzde 40.8'i Tansu Çiller hakkında olumlu kanaat bildirirken olumlu kanaat bildiren&nbsp; AKP seçmeninin oranı yüzde 33.2 olarak ölçüldü. Çiller'in lideri olduğu partiye oy vereceğini söyleyenlerin seçmenlerin yüzde 10.5'i MHP, yüzde 8.3'ü ise AKP seçmenlerinden oluşuyor.</p><p><strong>VELAYET TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ</strong></p><p>Çiller son olarak gelini Zeynep Çiller'in boşanma sürecinde olduğu eşi Mert Çiller'in velayet hakkını elde edebilmek için sahte rapor düzenlendiği iddiasıyla gündeme gelmişti.</p>

AKP VE MHP SEÇMENİ ILIMLI

AKP ve MHP seçmeninin Tansu Çiller'e ılımlı olduğu ancak oy tercihlerinde belirgin bir etki olmadığı görülüyor. MHP seçmeninin yüzde 40.8'i Tansu Çiller hakkında olumlu kanaat bildirirken olumlu kanaat bildiren  AKP seçmeninin oranı yüzde 33.2 olarak ölçüldü. Çiller'in lideri olduğu partiye oy vereceğini söyleyenlerin seçmenlerin yüzde 10.5'i MHP, yüzde 8.3'ü ise AKP seçmenlerinden oluşuyor.

VELAYET TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Çiller son olarak gelini Zeynep Çiller'in boşanma sürecinde olduğu eşi Mert Çiller'in velayet hakkını elde edebilmek için sahte rapor düzenlendiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

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