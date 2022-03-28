Anket sonuçları belli oldu! Tansu Çiller siyasete dönerse ne kadar oy alır?

Area Araştırma tarafından yapılan Mart 2022 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'na göre eski Başbakan Tansu Çiller'in siyasete dönmesi halinde seçmenin oy tercihi belli oldu. Araştırmaya göre Çiller'in en büyük destekçilerinin AKP ve MHP seçmeni olduğu ortaya çıktı.

Area Araştırma'nın 26 ilde 21- 23 Mart 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.500 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle gerçekleştirdiği Türkiye Sİyasi Gündem Araştırması - Mart 2022 anketine göre; eski Başbakan Tansu Çiller ile ilgili kanaatler ve siyasete dönmesi halinde yurttaşın oy davranışı belli oldu.