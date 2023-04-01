Seçimlere 43 gün kala: Altılı masadan seçim güvenliği tedbirleri
Seçimlere 43 gün kala, 6’lı masanın sandık güvenliği için oluşturduğu komisyon da kendi içinde çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; partiler ilk olarak her sandık için kendi örgütlerindeki eksiklikleri gidermeye çalışıyor. Partiler özellikle deprem bölgesindeki sandıklarda en az iki görevlilerinin olmasını önemsiyor.
Bu kapsamda gönüllülerden de destek alacaklarını düşündüklerini söyleyen parti kurmayları, “Ayrıca deprem bölgesinde alacağımız tedbirler için barolarla da görüşeceğiz” dedi.
Komisyon üyelerinin de sık sık iletişim halinde olduğunu belirten parti kurmayları, “Her parti kendi içinde kadroları oluşturuyor. Bu oluşturduğumuz kadroları artık birleştireceğiz. Kimin nerede eksiği varsa, oraya yönlendirme yapacağız. Her yere takviyenin takviyesini yapmaya çalışıyoruz. O gün görevlendirdiğimiz biri hasta olursa bunun sıkıntı çıkartmasını istemiyoruz. Bu nedenle her bölgeye özen gösteriyoruz” değerlendirmesini yapıyor.
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