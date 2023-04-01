Seçimlere 43 gün kala: Altılı masadan seçim güvenliği tedbirleri

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Bu kapsamda gönüllülerden de destek alacaklarını düşündüklerini söyleyen parti kurmayları, “Ayrıca deprem bölgesinde alacağımız tedbirler için barolarla da görüşeceğiz” dedi.

Komisyon üyelerinin de sık sık iletişim halinde olduğunu belirten parti kurmayları, “Her parti kendi içinde kadroları oluşturuyor. Bu oluşturduğumuz kadroları artık birleştireceğiz. Kimin nerede eksiği varsa, oraya yönlendirme yapacağız. Her yere takviyenin takviyesini yapmaya çalışıyoruz. O gün görevlendirdiğimiz biri hasta olursa bunun sıkıntı çıkartmasını istemiyoruz. Bu nedenle her bölgeye özen gösteriyoruz” değerlendirmesini yapıyor.