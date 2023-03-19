Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan seçim güvenliği mesajı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, sandık güvenliği için Türkiye Gönüllüleri’ne katılım çağrısı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi ile 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık güvenliği konusuna dikkat çekti.
İmamoğlu ve Yavaş, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile Türkiye Gönüllüleri'ne katılım çağrısında bulundu.
"YENİ BİR DÖNEMİ BERABER BAŞLATACAĞIZ"
İBB Başkanı İmamoğlu paylaşımında, "14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin" ifadelerini kullandı.
14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin.@gonulluTR https://t.co/9zTn0fFo0P pic.twitter.com/v6ZF0ywDvk— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2023
ABB Başkanı Yavaş ise, paylaşımına şu notu düştü:
"14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızı Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum."
14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızı Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum.@gonulluTR https://t.co/deFexY5FEP pic.twitter.com/9pso0CkbSY— Mansur Yavaş 2023 (@mansuryavas23) March 19, 2023
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