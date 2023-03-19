Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan seçim güvenliği mesajı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, sandık güvenliği için Türkiye Gönüllüleri’ne katılım çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 12:12
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi ile 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık güvenliği konusuna dikkat çekti.

İmamoğlu ve Yavaş, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile Türkiye Gönüllüleri'ne katılım çağrısında bulundu.

"YENİ BİR DÖNEMİ BERABER BAŞLATACAĞIZ"

İBB Başkanı İmamoğlu paylaşımında, "14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenin" ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Yavaş ise, paylaşımına şu notu düştü:

"14 Mayıs’ta yeni bir dönemi beraber başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızı Millet İttifakının platformu olan Türkiye Gönüllüleri’ne katılarak sandıklarda sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum."


Ekrem İmamoğlu ibb 2023 seçimleri Seçim seçim güvenliği Mansur Yavaş ABB

İlgili Haberler

LDP'den YSK'ye parmak boyası ve 36 siyasi parti başvurusu: 'Zorunlu bir seçim güvenliği'

LDP'den YSK'ye parmak boyası ve 36 siyasi parti başvurusu: 'Zorunlu bir seçim güvenliği'
CHP'li Engin Özkoç'tan YSK'ye çağrı: Seçim güvenliği için 'parmak boyası' kullanılması kararını alın

CHP'li Engin Özkoç'tan YSK'ye çağrı: Seçim güvenliği için 'parmak boyası' kullanılması kararını alın
Selahattin Demirtaş'tan seçim güvenliği çağrısı: Öncülük etmek CHP'ye düşer

Selahattin Demirtaş'tan seçim güvenliği çağrısı: Öncülük etmek CHP'ye düşer

En Çok Okunan Haberler