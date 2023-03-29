'Seçimlere iki ay kala konuşacağım' demişti: Sedat Peker Saray'la helalleşecek mi?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Halk TV canlı yayınında, "Seçime kadar bizi sokağa davet eden herkese, seçim gecesi de eve sokmak isteyen herkese karşı direnmeliyiz" dedi. Barkın, "Seçime iki ay kala konuşacağım" diyen Peker'e ilişkin de açıklamalarda bulundu.
YouTube üzerinden 2021 yılında başladığı ifşa ve itiraflarla Türkiye gündemini sarsan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 'Seçimlere iki ay kala konuşacağım' demişti.
AVUKATINDAN CANLI YAYINDA AÇIKLAMALAR
Seçimlere iki aydan az bir süre Peker'in açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken; Peker'in avukatı Ersan Barkın Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Barkın, "Hatırlarsınız, Sedat Peker, ‘seçim sürecinde Türkiye’nin sokağa davet edileceği, sokak çatışmalarının içine sürükleneceğini ilişkin değerlendirmeleri vardı. O değerlendirmeler Sinan Ateş cinayetiydi! Başka kargaşalar da oldu" ifadelerini kullandı.
"DİRENMELİYİZ"
Barkın ayrıca "Şunu söylemek lazım; seçime kadar bizi sokağa davet eden herkese direnmeliyiz. Seçim gecesi de bizi eve sokmak isteyen herkese karşı direnmeliyiz" açıklamasında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- Fahrettin Koca ‘affını’ istedi
- MHP seçime amblem ve adaylarıyla katılacak
- Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşecek
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- Dünyaca ünlü astronotlardan yıllar sonra gelen itiraf
- İnce'ye açık mektup
- MHP'den Sadettin Tantan'ın sözlerine ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti