Sedat Peker olduğu iddia edilmişti... 50 milyon TL bağış sözü veren Kıbrıslı aranıyor!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:14

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 11:53

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bir Kira Bir Yuva kampanyasına Kıbrıslı olduğunu belirten iş insanın 50 milyonluk taahhüdünü yerine getirmediğini açıkladı. Pek çok hayırsever yurttaş, ünlü sanatçı ve siyasilerin katılımıyla Halk Tv’de düzenlenen bağış gecesinde rekor bağış Savaş Ateş isimli Kıbrıslı bir iş insanından gelmişti. Ateş, Yunanistan’da iş yaptığını belirterek 50 milyon TL bağışladığını açıklamıştı.

330 MİLYON TL SÖZÜ VERİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bağış gecesinde 330 milyon TL taahhütte bulunulduğunu bunun 237 milyonunu nakit olarak alındığını, 93 milyon TL’lik ise yatırılmadığını açıkladı. Soyer, “Kıbrıs’tan bağlandığını belirten biri ‘50 milyon bağışlayacağım’ dedi, o gelmedi. Onu çıkarırsak arada 43 milyon TL’lik taahhüt edilen ve alamadığımız para var” ifadelerini kullandı.

SEDAT PEKER OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ!

Programda Sinan Ateş, "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum" açıklamasını yapmış, anılan isimlerin Sedat Peker'in kızlarının adlarıyla aynı olması sosyal medyada bir anda gündem olmuş ve bağışı yapan kişinin Sedat Peker olduğu öne sürülmüştü. Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından bir açıklama yaparak, 50 milyon liralık bağışın Sedat Peker tarafından yapılmadığını duyurmuştu.