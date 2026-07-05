Seçimlere yönelik yeni anket sonuçları açıklandı: Kılıçdaroğlu ve Özel CHP’sinin oy oranları karşılaştırıldı

MetroPOLL, CHP’ye yönelik verilen mutlak butlan kararının ardından seçmenin nabzını yokladığı yeni bir anket yayınladı. Ankette, atanmış CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP’si ve seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP’si ve Özel’in yeni parti kurduğu senaryo olarak üç ayrı “Bu pazar seçim olsa” değerlendirmesi yapıldı. Kılıçdaroğlu CHP’si için yapılan seçim anketinde, CHP’nin oyu yüzde 7,1’de kaldı. AKP yüzde 21 oy oranı ile birinci parti konumuna geçerken, İYİ Parti 9,3, DEM Parti 9,2, MHP 5,4 oranında oy aldı. CHP’nin İYİ Parti ve DEM Parti’nin altına düşmesinin yanı sıra, yüzde 16,2’lik kesimin protesto ederek oy kullanması da dikkat çekti.

ÖZEL CHP’Sİ BİRİNCİ GELDİ

Aynı anket, Özel CHP’si için de yapıldı. Bu anketin sonuçlarına göre, CHP yüzde 26,8’lik oy oranıyla birinci parti konumunu korudu. CHP’yi 20,2 ile AKP, 8,0 ile DEM Parti, 6,5 ile MHP, 3,1 ile de İYİ Parti takip etti. Protesto oranı, yüzde 12,0’ye geriledi. Hakkında yeni parti açacağına yönelik iddialar bulunan Özgür Özel’in yeni parti açması durumunda ortaya çıkacak sonuca yönelik de bir anket düzenlendi. Bu anketin sonucuna göre, Özel’in kuracağı yeni parti, yüzde 24,9 ile birinci parti konumuna oturdu. AKP, yüzde 19,9, DEM Parti 8,1, MHP, 4,8, Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde 3,6, İYİ Parti ise 3,3 oranında oy aldı.

CHP’NİN İÇ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ankette, CHP’nin iç gelişmeleri de katılımcılara soruldu. Katılımcıların yüzde 61,2’si, Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilmesini doğru bulmadığını söyledi. Yüzde 27,5’lik kesim ise kararı doğru buldu. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40’ı, süreci parti içi veya hukuki olarak görmediğini, “Muhalefeti zayıflatmaya yönelik siyasi bir süreç” olduğunu, demokrasiyi zayıflatacağını söyledi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 50’si de, ülke ekonomisi ve ülke demokrasisi için kaygı duyduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu ne yapmalı sorusunu da yanıtlayan katılımcıların yüzde 45,7’si ‘hemen kurultaya gidilmesi gerektiğini’ söyledi. Yüzde 23,5’lik kesim seçime kadar partinin başında kalması gerektiğini düşündüğünü, yüzde 17,3’lük dilim ise partinin düzenlenmesi, sonra kurultaya gidilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘dürüst biri midir’ sorusunda ise, katılımcıların yüzde 62,7’si hayır, yüzde 27,1’i evet yanıtını verdi.

KATILIMCILAR ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Katılımcılar, “Türkiye siyasetinde yeni bir siyasi partiye ihtiyaç duyuyor musunuz?” sorusunu da yanıtladı. Katılımcıların yüzde 52,7’lik bölümü, soruya hayır yanıtını verdi. Yüzde 45,2 ise evet dedi. Özel için en doğru yolun ne olduğuna yönelik sorudan çıkan yanıtlar ise, yüzde 40,5 yeni parti kurulmalı, yüzde 29,1 Kılıçdaroğlu liderliğine karşı çıkarak partide kalmak, yüzde 17,1 ise Kılıçdaroğlu liderliğini kabul edip CHP’de kalmak olarak sıralandı. Erken seçime yönelik yapılan anketten, yüzde 59,3 evet yanıtı çıktı. Katılımcıların yüzde 37,7’si hayır dedi. Katılımcıların yüzde 55,7’si, seçimlerin adil ve özgür bir ortamda yapılacağına inanmadığını da dile getirdi.